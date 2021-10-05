Shaman написав:теперь за пополнение сразу донатят?
Так. Вище вже обговорювали зміни по онлайн нарахуванню.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 14:56
Re: Альфа-Банк
Так. Вище вже обговорювали зміни по онлайн нарахуванню.
Додано: Суб 01 січ, 2022 15:23
stryzhko , и получается после начисления кишмыша можно карту в минус загонять? Или его заберут тогда?
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