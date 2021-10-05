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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10202102031020410205

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:56

Re: Альфа-Банк

Shaman написав:теперь за пополнение сразу донатят?

Так. Вище вже обговорювали зміни по онлайн нарахуванню.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 15:23

stryzhko , и получается после начисления кишмыша можно карту в минус загонять? Или его заберут тогда?
Hotab
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Повідомлень: 6267
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  #<1 ... 10202102031020410205
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