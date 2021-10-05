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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10202102031020410205

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:56

Re: Альфа-Банк

Shaman написав:теперь за пополнение сразу донатят?

Так. Вище вже обговорювали зміни по онлайн нарахуванню.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 15:23

stryzhko , и получается после начисления кишмыша можно карту в минус загонять? Или его заберут тогда?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:20

Re: Альфа-Банк

Hotab написав: Или его заберут тогда?

Нема можливості та й необхідності в даних маніпуляціях. Можете протестувати за пару хвилин й поділитися з форумною спільнотою результатом
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:47

  stryzhko написав:
Hotab написав: Или его заберут тогда?

Нема можливості та й необхідності в даних маніпуляціях. Можете протестувати за пару хвилин й поділитися з форумною спільнотою результатом

Я неопытный орехособиратель. Потому не понимаю, как там все устроено. Вот например сейчас за прокачку средств получил 250 орехов, а вывести их не позволяет. Пришлось Теслу выигрывать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:53

  Hotab написав:Я неопытный орехособиратель. Потому не понимаю, как там все устроено. Вот например сейчас за прокачку средств получил 250 орехов, а вывести их не позволяет. Пришлось Теслу выигрывать.

Слава спонсорам! :) Не знаете - спрашивайте. Тут за вопросы ещё никого не побили насколько я помню.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:55

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Не знаете - спрашивайте

За декабрь сенсационный не платили ещё?
И ещё: почему 250 орехов сегодняшних светит в графе "оплата Gpay 0.5% "?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:57

  Hotab написав:За декабрь сенсационный не платили ещё?
И ещё: почему 250 орехов сегодняшних светит в графе "оплата Gpay 0.5% "?

Нет, будет до 10-го января по старым правилам. Какая разница, где они светятся, берите и пользуйтесь. А орехи списываются за счёт покупок - купили на 100 грн, 3 дня проводка и можно списывать 124 ореха.
Востаннє редагувалось Striker в Суб 01 січ, 2022 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:58

Hotab Числа 10-го виплатять.
Щоб вивести горіхи потрібно щось купити за справжні грошики в кешбечних категоріях, а тоді компенсувати покупку по курсу 1 горіх=0,805 грн. Покупка від 50 грн. Тобто 500 горіхів конвертуються в +400 грн.
Але тесла теж непогано.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:01

  Ой+ написав:Hotab Числа 10-го виплатять.
Щоб вивести горіхи потрібно щось купити за справжні грошики в кешбечних категоріях, а тоді компенсувати покупку по курсу 1 горіх=0,805 грн. Тобто 500 горіхів конвертуються в +400 грн.
Але тесла теж непогано.

Ого. Не знав, що горіхи потрібно так замудрено переводити в гроші.
Якщо у когось є інфа, напишіть будь ласка для кожного рангу, які категорії пропонуються. Паливо коли почнуть пропонувати? На якому ранзі?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:15

Re: Альфа-Банк

  Hotab написав:Ого. Не знав, що горіхи потрібно так замудрено переводити в гроші.
Якщо у когось є інфа, напишіть будь ласка для кожного рангу, які категорії пропонуються. Паливо коли почнуть пропонувати? На якому ранзі?

Категории вроде как алка индивидуально предлагает.
В группе хейтеров были скрины с категориями, можете там посмотреть и спросить
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