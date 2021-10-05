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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 січ, 2022 14:56
Shaman написав:теперь за пополнение сразу донатят?
Так. Вище вже обговорювали зміни по онлайн нарахуванню.
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stryzhko
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Додано: Суб 01 січ, 2022 15:23
stryzhko , и получается после начисления кишмыша можно карту в минус загонять? Или его заберут тогда?
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Hotab
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Додано: Суб 01 січ, 2022 16:20
Hotab написав: Или его заберут тогда?
Нема можливості та й необхідності в даних маніпуляціях. Можете протестувати за пару хвилин й поділитися з форумною спільнотою результатом
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stryzhko
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Додано: Суб 01 січ, 2022 16:47
stryzhko написав:
Hotab написав: Или его заберут тогда?
Нема можливості та й необхідності в даних маніпуляціях. Можете протестувати за пару хвилин й поділитися з форумною спільнотою результатом
Я неопытный орехособиратель. Потому не понимаю, как там все устроено. Вот например сейчас за прокачку средств получил 250 орехов, а вывести их не позволяет. Пришлось Теслу выигрывать.
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Hotab
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Додано: Суб 01 січ, 2022 16:53
Hotab написав:
Я неопытный орехособиратель. Потому не понимаю, как там все устроено. Вот например сейчас за прокачку средств получил 250 орехов, а вывести их не позволяет. Пришлось Теслу выигрывать.
Слава спонсорам!
Не знаете - спрашивайте. Тут за вопросы ещё никого не побили насколько я помню.
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Striker
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Додано: Суб 01 січ, 2022 16:55
Striker написав:
Не знаете - спрашивайте
За декабрь сенсационный не платили ещё?
И ещё: почему 250 орехов сегодняшних светит в графе "оплата Gpay 0.5% "?
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Hotab
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Додано: Суб 01 січ, 2022 16:57
Hotab написав:
За декабрь сенсационный не платили ещё?
И ещё: почему 250 орехов сегодняшних светит в графе "оплата Gpay 0.5% "?
Нет, будет до 10-го января по старым правилам. Какая разница, где они светятся, берите и пользуйтесь. А орехи списываются за счёт покупок - купили на 100 грн, 3 дня проводка и можно списывать 124 ореха.
Востаннє редагувалось Striker
в Суб 01 січ, 2022 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Striker
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Додано: Суб 01 січ, 2022 16:58
Hotab Числа 10-го виплатять.
Щоб вивести горіхи потрібно щось купити за справжні грошики в кешбечних категоріях, а тоді компенсувати покупку по курсу 1 горіх=0,805 грн. Покупка від 50 грн. Тобто 500 горіхів конвертуються в +400 грн.
Але тесла теж непогано.
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Ой+
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Додано: Суб 01 січ, 2022 17:01
Ой+ написав:Hotab
Числа 10-го виплатять.
Щоб вивести горіхи потрібно щось купити за справжні грошики в кешбечних категоріях, а тоді компенсувати покупку по курсу 1 горіх=0,805 грн. Тобто 500 горіхів конвертуються в +400 грн.
Але тесла теж непогано.
Ого. Не знав, що горіхи потрібно так замудрено переводити в гроші.
Якщо у когось є інфа, напишіть будь ласка для кожного рангу, які категорії пропонуються. Паливо коли почнуть пропонувати? На якому ранзі?
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Hotab
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Додано: Суб 01 січ, 2022 17:15
Hotab написав:
Ого. Не знав, що горіхи потрібно так замудрено переводити в гроші.
Якщо у когось є інфа, напишіть будь ласка для кожного рангу, які категорії пропонуються. Паливо коли почнуть пропонувати? На якому ранзі?
Категории вроде как алка индивидуально предлагает.
В группе хейтеров были скрины с категориями, можете там посмотреть и спросить
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Kalgan
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