Ой+ написав:
Алла цьоця не проста.
3% по хамелеону на АЗС дають з 3-4 рівня. Але якщо ШІ засіче надмірну любов до якоїсь категорії в якийсь місяць, то більше не запропонує.
Ну да мне ни АЗС ни Маркетплейс ни Транспорт не дают уже полгода, бо я бензус брал бочками на Воге
Но экк жены пока выручает, там пока осторожно тока по 1000 грн/нед на бензус трачу хотя и там уже порезали Транспорт с 5 до 3%.
Зато развратница Алка обоим наливает Винчик и Канхфеты
А тааак, в целом, у Алки уже чиста полочная карта, можно рядом с Моней ложить. Хотя неее -- рассрочка чуток спасает положение
Всех с НГ! Здоровья и Удачи! Остальное приложитсЯ!