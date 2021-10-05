Hotab написав:Ого. Не знав, що горіхи потрібно так замудрено переводити в гроші. Якщо у когось є інфа, напишіть будь ласка для кожного рангу, які категорії пропонуються. Паливо коли почнуть пропонувати? На якому ранзі?
Категории вроде как алка индивидуально предлагает. В группе хейтеров были скрины с категориями, можете там посмотреть и спросить
Алла цьоця не проста. 3% по хамелеону на АЗС дають з 3-4 рівня. Але якщо ШІ засіче надмірну любов до якоїсь категорії в якийсь місяць, то більше не запропонує.
Ой+ написав:Алла цьоця не проста. 3% по хамелеону на АЗС дають з 3-4 рівня. Але якщо ШІ засіче надмірну любов до якоїсь категорії в якийсь місяць, то більше не запропонує.
Ну да мне ни АЗС ни Маркетплейс ни Транспорт не дают уже полгода, бо я бензус брал бочками на Воге Но экк жены пока выручает, там пока осторожно тока по 1000 грн/нед на бензус трачу хотя и там уже порезали Транспорт с 5 до 3%. Зато развратница Алка обоим наливает Винчик и Канхфеты А тааак, в целом, у Алки уже чиста полочная карта, можно рядом с Моней ложить. Хотя неее -- рассрочка чуток спасает положение
Всех с НГ! Здоровья и Удачи! Остальное приложитсЯ!
Ой+ написав:Hotab Числа 10-го виплатять. Щоб вивести горіхи потрібно щось купити за справжні грошики в кешбечних категоріях, а тоді компенсувати покупку по курсу 1 горіх=0,805 грн. Покупка від 50 грн. Тобто 500 горіхів конвертуються в +400 грн. Але тесла теж непогано.