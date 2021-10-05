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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10203102041020510206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:59

  Kalgan написав:
  Hotab написав:Ого. Не знав, що горіхи потрібно так замудрено переводити в гроші.
Якщо у когось є інфа, напишіть будь ласка для кожного рангу, які категорії пропонуються. Паливо коли почнуть пропонувати? На якому ранзі?

Категории вроде как алка индивидуально предлагает.
В группе хейтеров были скрины с категориями, можете там посмотреть и спросить

Алла цьоця не проста.
3% по хамелеону на АЗС дають з 3-4 рівня. Але якщо ШІ засіче надмірну любов до якоїсь категорії в якийсь місяць, то більше не запропонує.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 18:23

Re: Альфа-Банк

  Ой+ написав:Алла цьоця не проста.
3% по хамелеону на АЗС дають з 3-4 рівня. Але якщо ШІ засіче надмірну любов до якоїсь категорії в якийсь місяць, то більше не запропонує.

Ну да мне ни АЗС ни Маркетплейс ни Транспорт не дают уже полгода, бо я бензус брал бочками на Воге :)
Но экк жены пока выручает, там пока осторожно тока по 1000 грн/нед на бензус трачу хотя и там уже порезали Транспорт с 5 до 3%.
Зато развратница Алка обоим наливает Винчик и Канхфеты :)
А тааак, в целом, у Алки уже чиста полочная карта, можно рядом с Моней ложить. Хотя неее -- рассрочка чуток спасает положение :lol: :lol:

Всех с НГ! Здоровья и Удачи! Остальное приложитсЯ! :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 18:56

  Ой+ написав:Hotab Числа 10-го виплатять.
Щоб вивести горіхи потрібно щось купити за справжні грошики в кешбечних категоріях, а тоді компенсувати покупку по курсу 1 горіх=0,805 грн. Покупка від 50 грн. Тобто 500 горіхів конвертуються в +400 грн.
Але тесла теж непогано.


следует добавить что кешбечные категории - это не те что выбраны персонально, а вообще
https://cashuclub.com.ua/ru/regulations

а персонально - то пидвищенни кешбечни
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 21:25

  Amethyst написав:там пока осторожно тока по 1000 грн/нед на бензус трачу хотя и там уже порезали Транспорт с 5 до 3%.

У меня таких объемов не было никогда, но АЗС стабильно не появляется уже много месяцев. Как и маркетплейсы. Так что объемы тут не первостепенную роль играют.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 21:33

  Kalgan написав:Категории вроде как алка индивидуально предлагает.
В группе хейтеров были скрины с категориями, можете там посмотреть и спросить


А де тот ор с хейтерами? Ссылку сможете дать?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 21:49

Будем жити не помрем :)
Одно фігово, порцію порізали. Але 250 на цілий рік виглядає не погано теж :)

Ще приємно що майже миттєво начисляється по акційному, тільки дивно що в графу Google Pay це йде.
root
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 22:03

  idealstorm написав:
  Kalgan написав:Категории вроде как алка индивидуально предлагает.
В группе хейтеров были скрины с категориями, можете там посмотреть и спросить


А де тот ор с хейтерами? Ссылку сможете дать?

https://t.me/alfa_chat_ua
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 22:46

Re: Альфа-Банк

root написав:Одно фігово, порцію порізали. Але 250 на цілий рік виглядає не погано теж :).

Раньше гадали продлят ли. Теперь будем не прикроют ли.
Всего то. )
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 23:29

Re: Альфа-Банк

Панове, підкажіть, чи можна два акки Сенса вести з одного телефона ? Без різного там клонування та вірт. пространств?
Пам'ятаю, начебто в альфамобіл можна було два акки вести, а за третій банили всі три акки. А як справи з Сенсом?
1finanсier
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