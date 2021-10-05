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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 січ, 2022 09:19
Заметил в приложении сенс раздел Мои копилки. На сайте банка нет никакого описания данной услуги. Как она работает? Как в Привате можно округлять суммы от трат и остатки по счету за день?
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Харьков
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