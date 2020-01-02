у меня пальцы в сенсе норм,а в сибасе слетело в клоне неделю назад на новом акке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 січ, 2022 01:59
Re: Альфа-Банк
Додано: Нед 02 січ, 2022 09:19
Re: Альфа-Банк
Заметил в приложении сенс раздел Мои копилки. На сайте банка нет никакого описания данной услуги. Как она работает? Как в Привате можно округлять суммы от трат и остатки по счету за день?
Додано: Нед 02 січ, 2022 10:39
В сенсе в FAQ есть темы по копилке. Из минусов коротко : при неполном месяце при снятии менее процента дадут и досрочное снятие в отделении.
Додано: Нед 02 січ, 2022 11:03
Подскажите пожалуйста, как увидеть омп по Хамону? Дата до 7.01.22 есть, а сумму не пишет.
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