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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10204102051020610207

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 01:59

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:клоны работают нормально (встроенные), тока отпечаток в них не работает ..
у меня пальцы в сенсе норм,а в сибасе слетело в клоне неделю назад на новом акке :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 09:19

Re: Альфа-Банк

Заметил в приложении сенс раздел Мои копилки. На сайте банка нет никакого описания данной услуги. Как она работает? Как в Привате можно округлять суммы от трат и остатки по счету за день?
Харьков
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 10:39

  Харьков написав:Заметил в приложении сенс раздел Мои копилки. На сайте банка нет никакого описания данной услуги. Как она работает? Как в Привате можно округлять суммы от трат и остатки по счету за день?

В сенсе в FAQ есть темы по копилке. Из минусов коротко : при неполном месяце при снятии менее процента дадут и досрочное снятие в отделении.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 11:03

Подскажите пожалуйста, как увидеть омп по Хамону? Дата до 7.01.22 есть, а сумму не пишет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:17

  Hotab написав:Подскажите пожалуйста, как увидеть омп по Хамону? Дата до 7.01.22 есть, а сумму не пишет.

А написано "Внесено"?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:17

  Alfa_Bank написав:
  Hotab написав:Подскажите пожалуйста, как увидеть омп по Хамону? Дата до 7.01.22 есть, а сумму не пишет.

А написано "Внесено"?

Да.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:32

  Hotab написав:
  Alfa_Bank написав:
  Hotab написав:Подскажите пожалуйста, как увидеть омп по Хамону? Дата до 7.01.22 есть, а сумму не пишет.

А написано "Внесено"?

Да.

Це означає, що мінімальний платіж вже погашено. Якщо сума непогашена, то замість "Внесено" відображається сума платежу
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:40

А якщо пише, що потрібно внести до 14.01, то я ще маю право внести 14 до 17.00?
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:45

  melkh написав:А якщо пише, що потрібно внести до 14.01, то я ще маю право внести 14 до 17.00?

Так
Alfa_Bank
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  #<1 ... 10204102051020610207
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