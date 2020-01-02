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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 січ, 2022 09:19
Заметил в приложении сенс раздел Мои копилки. На сайте банка нет никакого описания данной услуги. Как она работает? Как в Привате можно округлять суммы от трат и остатки по счету за день?
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Харьков
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Додано: Нед 02 січ, 2022 10:39
Харьков написав:
Заметил в приложении сенс раздел Мои копилки. На сайте банка нет никакого описания данной услуги. Как она работает? Как в Привате можно округлять суммы от трат и остатки по счету за день?
В сенсе в FAQ есть темы по копилке. Из минусов коротко : при неполном месяце при снятии менее процента дадут и досрочное снятие в отделении.
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Citizen_D
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Додано: Нед 02 січ, 2022 11:03
Подскажите пожалуйста, как увидеть омп по Хамону? Дата до 7.01.22 есть, а сумму не пишет.
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Hotab
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Додано: Нед 02 січ, 2022 12:17
Hotab написав:
Подскажите пожалуйста, как увидеть омп по Хамону? Дата до 7.01.22 есть, а сумму не пишет.
А написано "Внесено"?
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Alfa_Bank
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Додано: Нед 02 січ, 2022 12:17
Alfa_Bank написав: Hotab написав:
Подскажите пожалуйста, как увидеть омп по Хамону? Дата до 7.01.22 есть, а сумму не пишет.
А написано "Внесено"?
Да.
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Hotab
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Додано: Нед 02 січ, 2022 12:32
Hotab написав: Alfa_Bank написав: Hotab написав:
Подскажите пожалуйста, как увидеть омп по Хамону? Дата до 7.01.22 есть, а сумму не пишет.
А написано "Внесено"?
Да.
Це означає, що мінімальний платіж вже погашено. Якщо сума непогашена, то замість "Внесено" відображається сума платежу
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Alfa_Bank
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Додано: Нед 02 січ, 2022 13:40
А якщо пише, що потрібно внести до 14.01, то я ще маю право внести 14 до 17.00?
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melkh
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Додано: Нед 02 січ, 2022 13:45
melkh написав:
А якщо пише, що потрібно внести до 14.01, то я ще маю право внести 14 до 17.00?
Так
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Alfa_Bank
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