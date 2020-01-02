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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10205102061020710208

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:14

Re: Альфа-Банк

Водафон по 1 грн. прекрасно пополняется.
pfauter
 
Повідомлень: 313
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:20

Помогите понять смысл в пакете Вайт, если кредитного лимита не налили? Может тогда только хамон юзать?
Hotab
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Повідомлень: 6283
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:26

Hotab, кредитного лимита в пакете White нет- дебетные карты.
Обмен валют, снятие в банкоматах нала с карты без комсы.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:31

Re: Альфа-Банк

  Water написав:Обмен валют

Далеко не лучший курс. Для этого есть Кредо.
  Water написав:снятие в банкоматах нала с карты без комсы


Пумба. Их дебетка. Ну и кредитка у них хороша.
Ещё поразрабатываю Хамона с помощью шаровых орехов (целый год впереди ), но не более того. Кишмышевые категории не самые жирные.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:34

  Hotab написав:Помогите понять смысл в пакете Вайт, если кредитного лимита не налили? Может тогда только хамон юзать?

Если нужна +валютная(-ые) карта(-ы), она(-и) есть в комплекте в усл.-бесплатном Пакете.
В Пакете СЭП нашару и в МАБе.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:37

Hotab, у Ахметбая за межами України снятие нала 1,5% + екв. 4 USD
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:39

  Hotab написав:Помогите понять смысл в пакете Вайт, если кредитного лимита не налили? Может тогда только хамон юзать?

как здесь пишут, хамон - для кредита.
Вайт пока юзают для получения кешбека по пополнению.
и вообще как дебетку - деньги туда-сюда, теховера нет :) при погашении кредиток в позднее время может помочь.

если не используете кредлимит на Хамоне, то да, можно без Вайта
Shaman
 
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