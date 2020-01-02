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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 січ, 2022 16:14
Водафон по 1 грн. прекрасно пополняется.
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pfauter
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Додано: Нед 02 січ, 2022 16:20
Помогите понять смысл в пакете Вайт, если кредитного лимита не налили? Может тогда только хамон юзать?
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Hotab
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Додано: Нед 02 січ, 2022 16:26
Hotab, кредитного лимита в пакете White нет- дебетные карты.
Обмен валют, снятие в банкоматах нала с карты без комсы.
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Water
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Додано: Нед 02 січ, 2022 16:31
Water написав:
Обмен валют
Далеко не лучший курс. Для этого есть Кредо.
Water написав:
снятие в банкоматах нала с карты без комсы
Пумба. Их дебетка. Ну и кредитка у них хороша.
Ещё поразрабатываю Хамона с помощью шаровых орехов (целый год впереди ), но не более того. Кишмышевые категории не самые жирные.
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Hotab
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Додано: Нед 02 січ, 2022 16:34
Hotab написав:
Помогите понять смысл в пакете Вайт, если кредитного лимита не налили? Может тогда только хамон юзать?
Если нужна +валютная(-ые) карта(-ы), она(-и) есть в комплекте в усл.-бесплатном Пакете.
В Пакете СЭП нашару и в МАБе.
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Amethyst
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Додано: Нед 02 січ, 2022 16:37
Hotab, у Ахметбая за межами України снятие нала 1,5% + екв. 4 USD
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Water
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Додано: Нед 02 січ, 2022 16:39
Hotab написав:
Помогите понять смысл в пакете Вайт, если кредитного лимита не налили? Может тогда только хамон юзать?
как здесь пишут, хамон - для кредита.
Вайт пока юзают для получения кешбека по пополнению.
и вообще как дебетку - деньги туда-сюда, теховера нет
при погашении кредиток в позднее время может помочь.
если не используете кредлимит на Хамоне, то да, можно без Вайта
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Shaman
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