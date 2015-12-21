Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:38
mihasik написав: Мизантрóп написав: mihasik написав:
Сделал первый перевод в сенсе на хамон с моно. Что-то не вижу кешбека) Когда они нальют?
от 100грн минимум,ну и без кредита Хамон надо
Все условия соблюдены
А разве акция уже не всё?
cdj2
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:40
Коллеги такой вопрос. Как давно банк начал нарушать ДКБО в рамках перевыпуска пластика НЕ по сроку действия в рамках архивных пакетов?
cdj2
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:41
cdj2 написав:
А разве акция уже не всё?
Это была акция? Я думал на постоянной основе
mihasik
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:48
wig написав:
А что с наличной валютой в Альфе, самолеты летают? Кто-то снимал в этом году?
замовляв через ПМ-а, прийшло підтведження в вайбер +3 дні
але. якщо хороші відносини із ПМ то можна організувати швидше (навть день-в-день)
greenozon
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:53
cdj2 написав:
А разве акция уже не всё?
Строк проведення Акції – з 01.01.2022 по 31.12.2022
. 2022й уже прошёл?
Вот время летит...
moveton
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Додано: Сер 05 січ, 2022 18:06
Так он только начался. Плюс праздники. Плюс выплаты в десятых числах.
cdj2
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Додано: Сер 05 січ, 2022 18:08
Мне вот интересно почему банк решил нарушить ДКБО?
4.1.6. У випадку відкриття Рахунку звернутись в Банк з заявами про: ... (ііі) ...Перевипуск Картки у зв`язку з пошкодженням або Втратою;
cdj2
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Додано: Сер 05 січ, 2022 18:14
cdj2 написав:
Так он только начался. Плюс праздники. Плюс выплаты в десятых числах.
Я потерялся. Так только начался или уже закончился?
Праздники одни прошли, вторые ещё не начались. И какие выплаты в десятых числах и почему они должны влиять на выдачу бонуса? С этого года этот бонус выдают сразу. Чуть выше есть даже пост с вопросом: "ой, чегой-та мне такое начислили?"
moveton
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