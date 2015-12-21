RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10212102131021410215>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 15:36

  Мизантрóп написав:
  mihasik написав:Сделал первый перевод в сенсе на хамон с моно. Что-то не вижу кешбека) Когда они нальют?

от 100грн минимум,ну и без кредита Хамон надо

Все условия соблюдены ;)
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1083
З нами з: 26.10.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:38

  mihasik написав:
  Мизантрóп написав:
  mihasik написав:Сделал первый перевод в сенсе на хамон с моно. Что-то не вижу кешбека) Когда они нальют?

от 100грн минимум,ну и без кредита Хамон надо

Все условия соблюдены ;)

А разве акция уже не всё?
cdj2
 
Повідомлень: 3017
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:39

  mihasik написав:
  Мизантрóп написав:
  mihasik написав:Сделал первый перевод в сенсе на хамон с моно. Что-то не вижу кешбека) Когда они нальют?

от 100грн минимум,ну и без кредита Хамон надо

Все условия соблюдены ;)
Мали б наляти одразу (на хамон без ліміту). Якщо є ліміт, тоді пора вам відкривати/поповнювати пакетку, наприклад білу :wink:
extreme_lviv_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 262
З нами з: 07.06.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:40

Коллеги такой вопрос. Как давно банк начал нарушать ДКБО в рамках перевыпуска пластика НЕ по сроку действия в рамках архивных пакетов?
cdj2
 
Повідомлень: 3017
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:41

  cdj2 написав:А разве акция уже не всё?

Это была акция? Я думал на постоянной основе
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1083
З нами з: 26.10.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:48

  wig написав:А что с наличной валютой в Альфе, самолеты летают? Кто-то снимал в этом году?

замовляв через ПМ-а, прийшло підтведження в вайбер +3 дні :x
але. якщо хороші відносини із ПМ то можна організувати швидше (навть день-в-день)
greenozon
 
Повідомлень: 12343
З нами з: 01.06.14
Подякував: 221 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:53

  cdj2 написав:А разве акция уже не всё?

Строк проведення Акції – з 01.01.2022 по 31.12.2022. 2022й уже прошёл? :shock: Вот время летит...
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:06

  moveton написав:
  cdj2 написав:А разве акция уже не всё?

Строк проведення Акції – з 01.01.2022 по 31.12.2022. 2022й уже прошёл? :shock: Вот время летит...

Так он только начался. Плюс праздники. Плюс выплаты в десятых числах.
cdj2
 
Повідомлень: 3017
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:08

Мне вот интересно почему банк решил нарушить ДКБО?

4.1.6. У випадку відкриття Рахунку звернутись в Банк з заявами про:
...
(ііі) ...Перевипуск Картки у зв`язку з пошкодженням або
Втратою;
cdj2
 
Повідомлень: 3017
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:14

  cdj2 написав:Так он только начался. Плюс праздники. Плюс выплаты в десятых числах.

Я потерялся. Так только начался или уже закончился? :roll: Праздники одни прошли, вторые ещё не начались. И какие выплаты в десятых числах и почему они должны влиять на выдачу бонуса? С этого года этот бонус выдают сразу. Чуть выше есть даже пост с вопросом: "ой, чегой-та мне такое начислили?"
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10212102131021410215>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dimkaua, ingtrans, ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1971, 1972, 1973
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19723 3280629
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 січ, 2022 17:54
Успіх
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5052, 5053, 5054
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50534 7217128
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 січ, 2022 17:38
wtf
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 46, 47, 48
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
479 135838
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 січ, 2022 17:32
wtf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.