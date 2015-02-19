Да не нуна ничо заранее гасить из Рассрочек.
Вот их часть после 20:00 в РД внесут в сумму для погашения и вы в течение +30дн гасите как вам хочется! Седня точно НИЧО гасить из Рассрочек не нуна
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Додано: Чет 06 січ, 2022 12:19
Re: Альфа-Банк
Да не нуна ничо заранее гасить из Рассрочек.
Вот их часть после 20:00 в РД внесут в сумму для погашения и вы в течение +30дн гасите как вам хочется! Седня точно НИЧО гасить из Рассрочек не нуна
Додано: Чет 06 січ, 2022 12:37
Re: Альфа-Банк
Алла подключилась к Alias Directory Service (переводы по номеру телефона).
Додано: Чет 06 січ, 2022 13:09
Здається мені, що ми говоримо про різні речі. Я от дивлюсь на "еко" заборгованість і в
Додано: Чет 06 січ, 2022 13:57
Прошу совет.
Знакомая барышня решила накорню изменить жись и пойти учиться на ойТи. За 10м учебы надо уплатить 40 кгрн (goIT, если кому интересно). В общем денег таких нет и хочет у Алки оплату частями оформить. По такого рода платежам никакой кишмыш не промутить?
Додано: Чет 06 січ, 2022 13:59
погашение рассрочки
Поправьте, если я не прав. На РД на Рэде нуль...разве не в РД система захочет списать 1/6 рассрочек?...как я понимаю, для этого коллега, как и я, заглядываем в каждую рассрочку и клацаем на калькуляторе, чтобы в РД на счету была нужная сумма
Додано: Чет 06 січ, 2022 14:01
не-не-не. Если на РД - нуль, то то что в РД алла наЩитает по рассрочкам надо будет гасить до следующей РД. А на текущую ничего обеспечивать не надА
Додано: Чет 06 січ, 2022 14:01
Давненько мене тут не було. Тож вітаю шановне панство зі святами, що вже настали та прийдешніми також ))
Стосовно посту, що я зацитував, то ніколи я такого важкого розрахунку розстрочок на ЕКО не робив, тому вважаю, що воно геть не потрібно. Жодного разу мене не підвела отака проста калькуляція (її вже Вам цілком слушно пропонували): загальна заборгованість мінус розстрочена заборгованість дорівнює заборгованості у РД, котру я от сьогодні й погашу (бо маю РД 9 числа).
А крім цього маю питання до загалу: як краще сплатити 12200 грн з МСС 8999 (платіж за реквізитами), щоб отримати більше зиску (КБ + розстрочка)?
Маю варіанти:
1) або три дні платити по 4000+ грн (через добовий ліміт на ЕКО бонуси у 120 грн) з переведенням у лояльну розстрочку під 0% на 6 місяців,
2) або однієї сумою за платіж Хамоном без КБ, але з його стандартним розтермінуванням у 10 місяців.
Який варіант краще? Якщо 1, то чи можна платити вже сьогодні (РД 9 числа), а переводити у розстрочку наступного тижня? Бо з варіантом 2 наче все просто, але тоді вимушений буду сплатити до РД на Хамоні...
Долучайтеся, прОшу. Дякую за небайдужість.
Додано: Чет 06 січ, 2022 15:42
промутить только такой, что еще на курсы бухгалтеров устроиться
+- выгода только картой , само собой, кредитной (думаю у этих чудаков будет ликпей или фондю, а еще лучше сходить в офис к терминалу - может еще 0,5% от Алки перепадет, хотя у Альфы набор оплачиваемых МСС сильно Уже конкурентов) + рассрочка: сейчас конечно не тот тренд, доллар будет падать к лету, но +- чуток заработает/сэкономит
если же просто потянет на Алкин продукт - взуют, тут выше полистайтте или просто условия почитайте, там есть прОценты от щадящих до допуслуг
еще варик - 10% френч банчик + СЭП через портмону, я некоторых своих, точнее , жониных знакомых учу пользоваться, но женщины конечно ленивые в этом плане и боятся, само собой ежемесячно, а не все сразу - будут просить сразу - посылать и торговаться
Додано: Чет 06 січ, 2022 15:52
А как они принимают оплату, на сайте, в офисе, ПОС? Какой у них МСС -- ну душу из них вытрясти и таки его узнать
И даже если не знают, то мона договориться сделать тестовую оплату на 100грн с моментальным возвратом платеЖа
И вааще, хай сами помесячную или поквартальную оплату дают
Додано: Чет 06 січ, 2022 16:12
Re: Альфа-Банк
Ред в МКбильше нормально заходит? У меня постоянно отлуп...
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