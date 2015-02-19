Додано: Чет 06 січ, 2022 15:42

Hotab написав: Прошу совет.

Знакомая барышня решила накорню изменить жись и пойти учиться на ойТи. За 10м учебы надо уплатить 40 кгрн (goIT, если кому интересно). В общем денег таких нет и хочет у Алки оплату частями оформить. По такого рода платежам никакой кишмыш не промутить? Прошу совет.Знакомая барышня решила накорню изменить жись и пойти учиться на ойТи. За 10м учебы надо уплатить 40 кгрн (goIT, если кому интересно). В общем денег таких нет и хочет у Алки оплату частями оформить. По такого рода платежам никакой кишмыш не промутить?

промутить только такой, что еще на курсы бухгалтеров устроиться+- выгода только картой , само собой, кредитной (думаю у этих чудаков будет ликпей или фондю, а еще лучше сходить в офис к терминалу - может еще 0,5% от Алки перепадет, хотя у Альфы набор оплачиваемых МСС сильно Уже конкурентов) + рассрочка: сейчас конечно не тот тренд, доллар будет падать к лету, но +- чуток заработает/сэкономитесли же просто потянет на Алкин продукт - взуют, тут выше полистайтте или просто условия почитайте, там есть прОценты от щадящих до допуслугеще варик - 10% френч банчик + СЭП через портмону, я некоторых своих, точнее , жониных знакомых учу пользоваться, но женщины конечно ленивые в этом плане и боятся, само собой ежемесячно, а не все сразу - будут просить сразу - посылать и торговаться