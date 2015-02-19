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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10215102161021710218>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 12:19

Re: Альфа-Банк

  Ой+ написав:Ну так треба ж гасити також певну частину розстрочок зроблених в різний час, а тут прийшлось залазити в ексель і вираховувати, що і скільки гасити, а що ще ні.
Тому і кажу, що якби нараховувалось автоматично і то все що треба, то був би дуже втішений якраз за Еко.
Да не нуна ничо заранее гасить из Рассрочек.
Вот их часть после 20:00 в РД внесут в сумму для погашения и вы в течение +30дн гасите как вам хочется! Седня точно НИЧО гасить из Рассрочек не нуна
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 12:37

Re: Альфа-Банк

Алла подключилась к Alias Directory Service (переводы по номеру телефона).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 13:09

  Aps написав:
Ой+ написав:Ну так треба ж гасити також певну частину розстрочок зроблених в різний час, а тут прийшлось залазити в ексель і вираховувати, що і скільки гасити, а що ще ні.
Тому і кажу, що якби нараховувалось автоматично і то все що треба, то був би дуже втішений якраз за Еко.


Для оплаты не надо их считать. Все что необходимо гасить уже в задолженности отображаются.

Здається мені, що ми говоримо про різні речі. Я от дивлюсь на "еко" заборгованість і в https://my.alfabank.com.ua, і в сенсі - і там і там тільки те, що не ввійшло в розстрочки і повна сума розстрочок. Причому гашусь не перший раз і завжди із зусиллями все мусів прораховувати, бо якісь продовжую гасити, якісь вперше, а ще якісь взагалі ще можуть почекати. А якщо не внести, що там хочуть на розстрочки, то блокували картку. Ну та завтра пересвідчусь у своїх розрахунках.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 13:57

Прошу совет.
Знакомая барышня решила накорню изменить жись и пойти учиться на ойТи. За 10м учебы надо уплатить 40 кгрн (goIT, если кому интересно). В общем денег таких нет и хочет у Алки оплату частями оформить. По такого рода платежам никакой кишмыш не промутить?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 13:59

погашение рассрочки

  Amethyst написав:С Рэдом вааще не заморачиваемся, а пьём смузи и ждем циферок вечером в РД.

Поправьте, если я не прав. На РД на Рэде нуль...разве не в РД система захочет списать 1/6 рассрочек?...как я понимаю, для этого коллега, как и я, заглядываем в каждую рассрочку и клацаем на калькуляторе, чтобы в РД на счету была нужная сумма
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:01

  kulikrom написав:
  Amethyst написав:С Рэдом вааще не заморачиваемся, а пьём смузи и ждем циферок вечером в РД.

Поправьте, если я не прав. На РД на Рэде нуль...разве не в РД система захочет списать 1/6 рассрочек?...как я понимаю, для этого коллега, как и я, заглядываем в каждую рассрочку и клацаем на калькуляторе, чтобы в РД на счету была нужная сумма

не-не-не. Если на РД - нуль, то то что в РД алла наЩитает по рассрочкам надо будет гасить до следующей РД. А на текущую ничего обеспечивать не надА
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:01

  Ой+ написав:
  Aps написав:
Ой+ написав:Ну так треба ж гасити також певну частину розстрочок зроблених в різний час, а тут прийшлось залазити в ексель і вираховувати, що і скільки гасити, а що ще ні.
Тому і кажу, що якби нараховувалось автоматично і то все що треба, то був би дуже втішений якраз за Еко.


Для оплаты не надо их считать. Все что необходимо гасить уже в задолженности отображаются.

Здається мені, що ми говоримо про різні речі. Я от дивлюсь на "еко" заборгованість і в https://my.alfabank.com.ua, і в сенсі - і там і там тільки те, що не ввійшло в розстрочки і повна сума розстрочок. Причому гашусь не перший раз і завжди із зусиллями все мусів прораховувати, бо якісь продовжую гасити, якісь вперше, а ще якісь взагалі ще можуть почекати. А якщо не внести, що там хочуть на розстрочки, то блокували картку. Ну та завтра пересвідчусь у своїх розрахунках.

Давненько мене тут не було. Тож вітаю шановне панство зі святами, що вже настали та прийдешніми також ))

Стосовно посту, що я зацитував, то ніколи я такого важкого розрахунку розстрочок на ЕКО не робив, тому вважаю, що воно геть не потрібно. Жодного разу мене не підвела отака проста калькуляція (її вже Вам цілком слушно пропонували): загальна заборгованість мінус розстрочена заборгованість дорівнює заборгованості у РД, котру я от сьогодні й погашу (бо маю РД 9 числа).

А крім цього маю питання до загалу: як краще сплатити 12200 грн з МСС 8999 (платіж за реквізитами), щоб отримати більше зиску (КБ + розстрочка)?

Маю варіанти:
1) або три дні платити по 4000+ грн (через добовий ліміт на ЕКО бонуси у 120 грн) з переведенням у лояльну розстрочку під 0% на 6 місяців,
2) або однієї сумою за платіж Хамоном без КБ, але з його стандартним розтермінуванням у 10 місяців.

Який варіант краще? Якщо 1, то чи можна платити вже сьогодні (РД 9 числа), а переводити у розстрочку наступного тижня? Бо з варіантом 2 наче все просто, але тоді вимушений буду сплатити до РД на Хамоні...

Долучайтеся, прОшу. Дякую за небайдужість.
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:42

  Hotab написав:Прошу совет.
Знакомая барышня решила накорню изменить жись и пойти учиться на ойТи. За 10м учебы надо уплатить 40 кгрн (goIT, если кому интересно). В общем денег таких нет и хочет у Алки оплату частями оформить. По такого рода платежам никакой кишмыш не промутить?

промутить только такой, что еще на курсы бухгалтеров устроиться
+- выгода только картой , само собой, кредитной (думаю у этих чудаков будет ликпей или фондю, а еще лучше сходить в офис к терминалу - может еще 0,5% от Алки перепадет, хотя у Альфы набор оплачиваемых МСС сильно Уже конкурентов) + рассрочка: сейчас конечно не тот тренд, доллар будет падать к лету, но +- чуток заработает/сэкономит

если же просто потянет на Алкин продукт - взуют, тут выше полистайтте или просто условия почитайте, там есть прОценты от щадящих до допуслуг

еще варик - 10% френч банчик + СЭП через портмону, я некоторых своих, точнее , жониных знакомых учу пользоваться, но женщины конечно ленивые в этом плане и боятся, само собой ежемесячно, а не все сразу - будут просить сразу - посылать и торговаться
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:52

  Hotab написав:Прошу совет.
Знакомая барышня решила накорню изменить жись и пойти учиться на ойТи. За 10м учебы надо уплатить 40 кгрн (goIT, если кому интересно). В общем денег таких нет и хочет у Алки оплату частями оформить. По такого рода платежам никакой кишмыш не промутить?

А как они принимают оплату, на сайте, в офисе, ПОС? Какой у них МСС -- ну душу из них вытрясти и таки его узнать :)
И даже если не знают, то мона договориться сделать тестовую оплату на 100грн с моментальным возвратом платеЖа :wink:
И вааще, хай сами помесячную или поквартальную оплату дают :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:12

Re: Альфа-Банк

Ред в МКбильше нормально заходит? У меня постоянно отлуп...
mihasik
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