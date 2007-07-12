Додано: Чет 06 січ, 2022 23:44

Век живи - век учись. Казалось бы орехам уже скоро три года - ну что там может быть для меня нового? Ан нет - открыл сегодня новую грань "орехового мазохизма". Около 8 вечера вывел орехи - а на карту они не упали. Часик подождал - написал горячке. Те предложили подождать два часа. Я так понимаю расчет был на "авось появятся". Не появились. Та же поддержка не нашлась ничего лучшего как ответить на вопрос: "где деньги?" дебильной фразой: "Щас позвоню белочке спрошу когда будут орехи". Честно говоря от такого уровня поддержки я подофигел. Тут уже напрашивается вопрос к представителю - подобные "шутки" это нормальный стиль общения поддержки с клиентом?Но я отвлекся. Новинкой лично для меня оказался тот факт, что по заявкам отправленным после 7 вечера и до утра орехи превращаются в деньги в течение трех часов. Это мне в итоге спустя некоторое время выдала та же поддержка которая "звонила белочке". Мой вопрос о том, что когда я задавал вопрос в первый раз - где деньги? - об этом регламенте не было известно (потому как изначально предлагалось обождать 2 часа) - остался без ответа по сути - оператор сказал что мое предложение рассмотрят. В общем вот такая веселуха получилась в рождественскую ночь. Но знание - сила: орехи вечером лучше не выводить...