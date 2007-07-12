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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10216102171021810219>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:20

  mihasik написав:Ред в МКбильше нормально заходит? У меня постоянно отлуп...

Алка в Більше не участвует. У неё свои орехи есть
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:26

Re: Альфа-Банк

У всех задержки sms (3d-sequre)?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 17:03

  kreuz написав:
1) або три дні платити по 4000+ грн (через добовий ліміт на ЕКО бонуси у 120 грн) з переведенням у лояльну розстрочку під 0% на 6 місяців,


120 грн то лимит бонусов на покупки в самом супермаркете ЭКО.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 19:45

  Hotab написав:За 10м учебы надо уплатить 40 кгрн (goIT, если кому интересно).

Была акция- подпишись на их страницы в соцсетях и получи скидку 5%.
Какой МСС и как идет оплата- офис терминал или можно онлайн?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 19:53

  Water написав:
  Hotab написав:За 10м учебы надо уплатить 40 кгрн (goIT, если кому интересно).

Была акция- подпишись на их страницы в соцсетях и получи скидку 5%.
Какой МСС и как идет оплата- офис терминал или можно онлайн?

Там они дали скидос за прослушку промоурока. 10% чтоЛе.

Та, наверное, не важно какой МСС. Там схема туманная. ОйТи контора сотрудничает с Алкой. Алка сама перечисляет на контору всю сумму сразу, а "студенту" рассрочку на 12-36 месяцев. Но лишь первые 10м без начисления %%. А потом начнут. Я порекомендовал все равно кидать на погашение 4 кгрн в месяц, но часть , обязательную, им на гашение, а остальное на депозитный или на дебетного Хамона (у нее их 2) для отрастания . А в конце 10 месяца залить в Алку всю сумму задолженности.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 20:34

  Hotab написав:Там схема туманная. ОйТи контора сотрудничает с Алкой. Алка сама перечисляет на контору всю сумму сразу, а "студенту" рассрочку на 12-36 месяцев.

А, так это обычный товарный(или безтоварный) кредит. Будет договор на кредит, вот его и нужно читать. Можно ли в будущем по итогам года предъявить этот договор в Минздох, для компенсации какой-то разницы уплаченного НДФЛ- не скажу, это смотря какой предмет договора, будет ли там упомянуто обучение.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 22:22

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Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:00

Re: Альфа-Банк

У жены есть только Хамелеон с кредлимитом. Пополнила на 25тыс, получила 250 орехов. Можно пользоваться кредлимитом, чтобы не отречься от орехов в феврале? Типа: можно пользоваться, но к февралю все вернуть?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:11

  Alfa_Bank написав:
  Golf_streem написав:Yakaboo

Вашу пропозицію я передам с приводу Yakaboo, а умови акції нам під'їдуть трохи пізніше, тому ще перевіримо, який там максимальний кешбек

По моемУ вопросу ответа еще нет?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:44

Re: Альфа-Банк

Век живи - век учись. Казалось бы орехам уже скоро три года - ну что там может быть для меня нового? Ан нет - открыл сегодня новую грань "орехового мазохизма". Около 8 вечера вывел орехи - а на карту они не упали. Часик подождал - написал горячке. Те предложили подождать два часа. Я так понимаю расчет был на "авось появятся". Не появились ;). Та же поддержка не нашлась ничего лучшего как ответить на вопрос: "где деньги?" дебильной фразой: "Щас позвоню белочке спрошу когда будут орехи". Честно говоря от такого уровня поддержки я подофигел. Тут уже напрашивается вопрос к представителю - подобные "шутки" это нормальный стиль общения поддержки с клиентом?
Но я отвлекся. Новинкой лично для меня оказался тот факт, что по заявкам отправленным после 7 вечера и до утра орехи превращаются в деньги в течение трех часов. Это мне в итоге спустя некоторое время выдала та же поддержка которая "звонила белочке". Мой вопрос о том, что когда я задавал вопрос в первый раз - где деньги? - об этом регламенте не было известно (потому как изначально предлагалось обождать 2 часа) - остался без ответа по сути - оператор сказал что мое предложение рассмотрят ;). В общем вот такая веселуха получилась в рождественскую ночь. Но знание - сила: орехи вечером лучше не выводить...
Flamingo
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