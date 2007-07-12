Алка в Більше не участвует. У неё свои орехи есть
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Додано: Чет 06 січ, 2022 16:20
Додано: Чет 06 січ, 2022 16:26
Re: Альфа-Банк
У всех задержки sms (3d-sequre)?
Додано: Чет 06 січ, 2022 17:03
Додано: Чет 06 січ, 2022 19:45
Додано: Чет 06 січ, 2022 19:53
Там они дали скидос за прослушку промоурока. 10% чтоЛе.
Та, наверное, не важно какой МСС. Там схема туманная. ОйТи контора сотрудничает с Алкой. Алка сама перечисляет на контору всю сумму сразу, а "студенту" рассрочку на 12-36 месяцев. Но лишь первые 10м без начисления %%. А потом начнут. Я порекомендовал все равно кидать на погашение 4 кгрн в месяц, но часть , обязательную, им на гашение, а остальное на депозитный или на дебетного Хамона (у нее их 2) для отрастания . А в конце 10 месяца залить в Алку всю сумму задолженности.
Додано: Чет 06 січ, 2022 20:34
А, так это обычный товарный(или безтоварный) кредит. Будет договор на кредит, вот его и нужно читать. Можно ли в будущем по итогам года предъявить этот договор в Минздох, для компенсации какой-то разницы уплаченного НДФЛ- не скажу, это смотря какой предмет договора, будет ли там упомянуто обучение.
Додано: Чет 06 січ, 2022 23:00
Re: Альфа-Банк
У жены есть только Хамелеон с кредлимитом. Пополнила на 25тыс, получила 250 орехов. Можно пользоваться кредлимитом, чтобы не отречься от орехов в феврале? Типа: можно пользоваться, но к февралю все вернуть?
Додано: Чет 06 січ, 2022 23:11
Додано: Чет 06 січ, 2022 23:44
Re: Альфа-Банк
Век живи - век учись. Казалось бы орехам уже скоро три года - ну что там может быть для меня нового? Ан нет - открыл сегодня новую грань "орехового мазохизма". Около 8 вечера вывел орехи - а на карту они не упали. Часик подождал - написал горячке. Те предложили подождать два часа. Я так понимаю расчет был на "авось появятся". Не появились . Та же поддержка не нашлась ничего лучшего как ответить на вопрос: "где деньги?" дебильной фразой: "Щас позвоню белочке спрошу когда будут орехи". Честно говоря от такого уровня поддержки я подофигел. Тут уже напрашивается вопрос к представителю - подобные "шутки" это нормальный стиль общения поддержки с клиентом?
Но я отвлекся. Новинкой лично для меня оказался тот факт, что по заявкам отправленным после 7 вечера и до утра орехи превращаются в деньги в течение трех часов. Это мне в итоге спустя некоторое время выдала та же поддержка которая "звонила белочке". Мой вопрос о том, что когда я задавал вопрос в первый раз - где деньги? - об этом регламенте не было известно (потому как изначально предлагалось обождать 2 часа) - остался без ответа по сути - оператор сказал что мое предложение рассмотрят . В общем вот такая веселуха получилась в рождественскую ночь. Но знание - сила: орехи вечером лучше не выводить...
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