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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:46

  Golf_streem написав:У жены есть только Хамелеон с кредлимитом. Пополнила на 25тыс, получила 250 орехов. Можно пользоваться кредлимитом, чтобы не отречься от орехов в феврале? Типа: можно пользоваться, но к февралю все вернуть?

В правилах уже совсем не так, как в прошлом году: "держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо на момент здійснення поповнення рахунку, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки «Caméléon», клієнт має використаний та/ або частково використаний ліміт кредитної лінії, встановлений на картку «Caméléon»".
Получается, что не важно какие операции были после получения орехов. Можно даже кредит к февралю не возвращать. Просто, пока не вернёшь, для бонуса эту карту использовать не получится.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:46

  Aps написав:
  kreuz написав:
1) або три дні платити по 4000+ грн (через добовий ліміт на ЕКО бонуси у 120 грн) з переведенням у лояльну розстрочку під 0% на 6 місяців,


120 грн то лимит бонусов на покупки в самом супермаркете ЭКО.

А є досвід отримання ЕКО бонусів за оплати зовні більше 6000 грн?
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:49

  Flamingo написав:Но знание - сила: орехи вечером лучше не выводить...

А смысл, если уж дотянул до вечера, ждать следующего утра, если они в течение трёх часов всё таки выведутся?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:50

  Golf_streem написав:У жены есть только Хамелеон с кредлимитом. Пополнила на 25тыс, получила 250 орехов. Можно пользоваться кредлимитом, чтобы не отречься от орехов в феврале? Типа: можно пользоваться, но к февралю все вернуть?

А це я пропустив, за грудневі вхідні р2р зараз насИпали лише 250 грн усім чи тільки таким загубленим, як оце я?
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:54

kreuz Як ви висловилися "насипали" це за поповнення січня місяця, зараз наливання відбувається миттєво, а ось за грудневі чекаємо наливання в понеділок- 10 січня.
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:56

  kreuz написав:А це я пропустив, за грудневі вхідні р2р зараз насИпали лише 250 грн усім чи тільки таким загубленим, як оце я?

Я бы сказал, таким везучим. Мне за декабрь вообще бонус не приходил ещё.
moveton
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