Golf_streem написав:У жены есть только Хамелеон с кредлимитом. Пополнила на 25тыс, получила 250 орехов. Можно пользоваться кредлимитом, чтобы не отречься от орехов в феврале? Типа: можно пользоваться, но к февралю все вернуть?
В правилах уже совсем не так, как в прошлом году: "держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо на момент здійснення поповнення рахунку, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки «Caméléon», клієнт має використаний та/ або частково використаний ліміт кредитної лінії, встановлений на картку «Caméléon»". Получается, что не важно какие операции были после получения орехов. Можно даже кредит к февралю не возвращать. Просто, пока не вернёшь, для бонуса эту карту использовать не получится.
Golf_streem написав:У жены есть только Хамелеон с кредлимитом. Пополнила на 25тыс, получила 250 орехов. Можно пользоваться кредлимитом, чтобы не отречься от орехов в феврале? Типа: можно пользоваться, но к февралю все вернуть?
А це я пропустив, за грудневі вхідні р2р зараз насИпали лише 250 грн усім чи тільки таким загубленим, як оце я?