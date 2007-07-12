Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:14

Ой+ Аметист Вам правильно написал у альфы та часть рассрочек что в РД выходит к погашению относится к следующему РП и гасить ее надо до следующей РД. Да если вы на счете на текущую РД обеспечите наличие своих средств - то та часть рассрочек "слижет" эти деньги. Но делать так логически не правильно так как вы по сути теряете возможность еще месяц пользоваться этими деньгами на шару. Надо верить Алле и гасить до следующей РД ту сумму которую она посчитала в текущую РД - там уже сидит вся необходимая часть рассрочек, которая подлежит гашению. Но гасить ее надо до следующей РД. Делаю так постоянно с тех пор как появились бесплатные рассрочки - никаких блокировок или каких-то финансовых санкций со стороны Аллы никогда не было.

Может конечно есть какие-то особенности по ЭКО (у меня ее нет), но по РЭДу все работает именно так как я описал.