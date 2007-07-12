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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10218102191022010221>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 08:46

Re: Альфа-Банк

kreuz написав:А є досвід отримання ЕКО бонусів за оплати зовні більше 6000 грн?


Так.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 09:03

Re: Альфа-Банк

Ой+ написав:Готовий десь перевірити по Вашій пораді, але маю досвід, що коли буквально декілька грн. аллі на погашення не додав, то заблочили картку еко.


Не погасите получите комиссию. Зачем банку блокировать карту? Може то так случайно совпало у вас
Или может в старом приложении прочитали про блокировку? Альфа помнится так пугала клиентов за несколько дней до РД.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 09:43

Re: Альфа-Банк

  Aps написав:Не погасите получите комиссию. Зачем банку блокировать карту? Може то так случайно совпало у вас
Или может в старом приложении прочитали про блокировку? Альфа помнится так пугала клиентов за несколько дней до РД.

Не знаю, розказую свій реальний випадок - недогасив-заблокували, але то був робочий день, я зразу загасив, комісії в підсумку не було. От зараз розстрочок цілий віник і власне не хотілось би залітати, а прорахувати тяжкувато. Тому і кажу, що порядно зі сторони банку добавити автоматичний розрахунок скільки гасити включно з розстрочками, щоб бути в грейсі.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:12

Re: Альфа-Банк

  Ой+ написав:Тому і кажу, що порядно зі сторони банку добавити автоматичний розрахунок скільки гасити включно з розстрочками, щоб бути в грейсі.

У банка есть такой расчет, но вы им не хотите пользоваться :)
Вот после вчерашних ваших упражнений в экселе какая у вас
Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату? Ноль шоли?
А должна быть порядка суммы отех 20 пар платежей (эт для Эко):
Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці»
Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці»
Иначе выходит, шо не вы свинорылите, а Алка :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:14

Ой+ Аметист Вам правильно написал у альфы та часть рассрочек что в РД выходит к погашению относится к следующему РП и гасить ее надо до следующей РД. Да если вы на счете на текущую РД обеспечите наличие своих средств - то та часть рассрочек "слижет" эти деньги. Но делать так логически не правильно так как вы по сути теряете возможность еще месяц пользоваться этими деньгами на шару. Надо верить Алле и гасить до следующей РД ту сумму которую она посчитала в текущую РД - там уже сидит вся необходимая часть рассрочек, которая подлежит гашению. Но гасить ее надо до следующей РД. Делаю так постоянно с тех пор как появились бесплатные рассрочки - никаких блокировок или каких-то финансовых санкций со стороны Аллы никогда не было.
Может конечно есть какие-то особенности по ЭКО (у меня ее нет), но по РЭДу все работает именно так как я описал.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:32

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Может конечно есть какие-то особенности по ЭКО

Для Эко есть только ОДНА особенность: на момент РД не должно быть задолженности иначе влепят 3.5% на всю сумму этой задолженности, т.е. грейс у Эко = 30дней.
Но это НЕ ОТНОСИТСЯ к Рассрочкам. Их ёжемесячные платежи вносятся для погашения после расчета очередного ОМП и в течение очередного РП, т.е. уже до следующей РД их и нуна погасить.
При этом ну никакой эквилибристики с Экселем ну совсем не нужно. Алка здесь все честно считает и отображает :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:50

  Amethyst написав:
  Flamingo написав:Может конечно есть какие-то особенности по ЭКО

Для Эко есть только ОДНА особенность: на момент РД не должно быть задолженности иначе влепят 3.5% на всю сумму этой задолженности, т.е. грейс у Эко = 30дней.
Но это НЕ ОТНОСИТСЯ к Рассрочкам. Их ёжемесячные платежи вносятся для погашения после расчета очередного ОМП и в течение очередного РП, т.е. уже до следующей РД их и нуна погасить.
При этом ну никакой эквилибристики с Экселем ну совсем не нужно. Алка здесь все честно считает и отображает :)

Дякую.
Переконали (майже). Наступна у мене РД 6-го лютого - перевірю відпишусь.
5-го мав покупку, ніби оформив розстрочку в сенсі. Сьогодні прилетів пуш бла-бла - оформіть розстрочку. Слідів попереднього оформлення нема, оформив знову.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:01

Re: Альфа-Банк

  Ой+ написав:Слідів попереднього оформлення нема, оформив знову.

А как оформляете? Через Сенс или СМСки?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:06

Re: Альфа-Банк

  Water написав:это смотря какой предмет договора, будет

Мудрылы проведи его как "споживчий кредит". На 36м, первые 10м без комсы(но по 50грн/мес за сопровождение) , потом - % не сладкий. Страховку оплачивает "школа", а вернее они уменьшили цену обучения на сумму страховки, а Алла внесла эту сумму в сумму кредита, разбив на весь срок помесячно.
В общем кишмыша не поиметь, податкову пильгу тоже.


Вопрос ко всем. Моя барышня сумела промутить (сама не поняла как, просто натыцала, или заявок наставляла где-то) 2 Хамелеона. Один юзает с кредлимитом, второй как дебетку. Там орехи сенсацийные, тут кредитные юзает. Клондайк-Эльдорадо. Как бы это и себе сделать? И закрыть пакет Вайт затем.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:13

  Hotab написав:
  Water написав:это смотря какой предмет договора, будет

Мудрылы проведи его как "споживчий кредит". На 36м, первые 10м без комсы(но по 50грн/мес за сопровождение) , потом - % не сладкий. Страховку оплачивает "школа", а вернее они уменьшили цену обучения на сумму страховки, а Алла внесла эту сумму в сумму кредита, разбив на весь срок помесячно.
В общем кишмыша не поиметь, податкову пильгу тоже.

ну т.е. вам самим нуна эту сумму разбить на 10 платежей шобы без доп % погаситься.
Отети 50грн за 1 смс/мес -- эт шото :mrgreen:
Как по мне было бы лучше оплатить таки Алкой с Рассрочкой на 6 мес да МСС 8299 (Учеба) да и попробовать поиметь пільгу. Но в этом случае таки реально нуна было иметь кредитку с лимитом 40К.
Amethyst
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