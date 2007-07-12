kreuz написав:А є досвід отримання ЕКО бонусів за оплати зовні більше 6000 грн?
Так.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 08:46
Re: Альфа-Банк
Так.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 09:03
Re: Альфа-Банк
Не погасите получите комиссию. Зачем банку блокировать карту? Може то так случайно совпало у вас
Или может в старом приложении прочитали про блокировку? Альфа помнится так пугала клиентов за несколько дней до РД.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 09:43
Re: Альфа-Банк
Не знаю, розказую свій реальний випадок - недогасив-заблокували, але то був робочий день, я зразу загасив, комісії в підсумку не було. От зараз розстрочок цілий віник і власне не хотілось би залітати, а прорахувати тяжкувато. Тому і кажу, що порядно зі сторони банку добавити автоматичний розрахунок скільки гасити включно з розстрочками, щоб бути в грейсі.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:12
Re: Альфа-Банк
У банка есть такой расчет, но вы им не хотите пользоваться
Вот после вчерашних ваших упражнений в экселе какая у вас
Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату? Ноль шоли?
А должна быть порядка суммы отех 20 пар платежей (эт для Эко):
Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці»
Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці»
Иначе выходит, шо не вы свинорылите, а Алка
Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:14
Ой+ Аметист Вам правильно написал у альфы та часть рассрочек что в РД выходит к погашению относится к следующему РП и гасить ее надо до следующей РД. Да если вы на счете на текущую РД обеспечите наличие своих средств - то та часть рассрочек "слижет" эти деньги. Но делать так логически не правильно так как вы по сути теряете возможность еще месяц пользоваться этими деньгами на шару. Надо верить Алле и гасить до следующей РД ту сумму которую она посчитала в текущую РД - там уже сидит вся необходимая часть рассрочек, которая подлежит гашению. Но гасить ее надо до следующей РД. Делаю так постоянно с тех пор как появились бесплатные рассрочки - никаких блокировок или каких-то финансовых санкций со стороны Аллы никогда не было.
Может конечно есть какие-то особенности по ЭКО (у меня ее нет), но по РЭДу все работает именно так как я описал.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:32
Re: Альфа-Банк
Для Эко есть только ОДНА особенность: на момент РД не должно быть задолженности иначе влепят 3.5% на всю сумму этой задолженности, т.е. грейс у Эко = 30дней.
Но это НЕ ОТНОСИТСЯ к Рассрочкам. Их ёжемесячные платежи вносятся для погашения после расчета очередного ОМП и в течение очередного РП, т.е. уже до следующей РД их и нуна погасить.
При этом ну никакой эквилибристики с Экселем ну совсем не нужно. Алка здесь все честно считает и отображает
Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:50
Дякую.
Переконали (майже). Наступна у мене РД 6-го лютого - перевірю відпишусь.
5-го мав покупку, ніби оформив розстрочку в сенсі. Сьогодні прилетів пуш бла-бла - оформіть розстрочку. Слідів попереднього оформлення нема, оформив знову.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:01
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:06
Re: Альфа-Банк
Мудрылы проведи его как "споживчий кредит". На 36м, первые 10м без комсы(но по 50грн/мес за сопровождение) , потом - % не сладкий. Страховку оплачивает "школа", а вернее они уменьшили цену обучения на сумму страховки, а Алла внесла эту сумму в сумму кредита, разбив на весь срок помесячно.
В общем кишмыша не поиметь, податкову пильгу тоже.
Вопрос ко всем. Моя барышня сумела промутить (сама не поняла как, просто натыцала, или заявок наставляла где-то) 2 Хамелеона. Один юзает с кредлимитом, второй как дебетку. Там орехи сенсацийные, тут кредитные юзает. Клондайк-Эльдорадо. Как бы это и себе сделать? И закрыть пакет Вайт затем.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:13
ну т.е. вам самим нуна эту сумму разбить на 10 платежей шобы без доп % погаситься.
Отети 50грн за 1 смс/мес -- эт шото
Как по мне было бы лучше оплатить таки Алкой с Рассрочкой на 6 мес да МСС 8299 (Учеба) да и попробовать поиметь пільгу. Но в этом случае таки реально нуна было иметь кредитку с лимитом 40К.
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