RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10218102191022010221

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:22

  Amethyst написав:
  Ой+ написав:Слідів попереднього оформлення нема, оформив знову.

А как оформляете? Через Сенс или СМСки?

Оба рази на цю покупку через сенс, але приходять смс-ки з кодом на підтвердження.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4782
З нами з: 19.04.12
Подякував: 77 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:23

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Как по мне было бы лучше оплатить таки Алкой с Рассрочкой на 6 мес да МСС 8299 (Учеба) да и попробовать поиметь пільгу. Но в этом случае таки реально нуна было иметь кредитку с лимитом 40К

Даже больше , чем 40. Она там уже меблишку прикупила, там 15 кгрн уже списано на момент. В общем анриал эта схема. Ну а полтосики отобьем на %%, закладывая пока ежемесячно "свои" на отрастание, гася только необходимую минимальную ежемесячную сумму.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6413
З нами з: 15.02.09
Подякував: 409 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:27

  Ой+ написав:
  Amethyst написав:
  Ой+ написав:Слідів попереднього оформлення нема, оформив знову.

А как оформляете? Через Сенс или СМСки?

Оба рази на цю покупку через сенс, але приходять смс-ки з кодом на підтвердження.

Т.е. ДВА раза в Сенсе под суммой покупки появлялось приглашение на Рассрочку. Класс :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1597
З нами з: 05.05.21
Подякував: 103 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:37

  Amethyst написав:
  Hotab написав:
  Water написав:это смотря какой предмет договора, будет

Мудрылы проведи его как "споживчий кредит". На 36м, первые 10м без комсы(но по 50грн/мес за сопровождение) , потом - % не сладкий. Страховку оплачивает "школа", а вернее они уменьшили цену обучения на сумму страховки, а Алла внесла эту сумму в сумму кредита, разбив на весь срок помесячно.
В общем кишмыша не поиметь, податкову пильгу тоже.

ну т.е. вам самим нуна эту сумму разбить на 10 платежей шобы без доп % погаситься.
Отети 50грн за 1 смс/мес -- эт шото :mrgreen:
Как по мне было бы лучше оплатить таки Алкой с Рассрочкой на 6 мес да МСС 8299 (Учеба) да и попробовать поиметь пільгу. Но в этом случае таки реально нуна было иметь кредитку с лимитом 40К.

я ж выше писал - нарушено все что можно, понятно что просто так не дадут платить помесячно - так как через 25% времени станет ясна бесполезность дальнейшего времяпрепровождения, но у сейлзов есть план и если им предложить - варианты могут быть, ну уж как есть - тут только гасить французами
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3391
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:12

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Т.е. ДВА раза в Сенсе под суммой покупки появлялось приглашение на Рассрочку. Класс


Появилось. Потім "розстрочка оформлена", потім все по новій :D .
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4782
З нами з: 19.04.12
Подякував: 77 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10218102191022010221
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, melkh і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжнародний Інвестиційний Банк 1 ... 16, 17, 18
Модератор » Чет 19 лют, 2015 10:31
173 50149
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 15:55
cohan
Банк Власний Рахунок 1 ... 21, 22, 23
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
227 92732
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 14:44
mustbe
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5054, 5055, 5056
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50556 7221701
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 14:36
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.