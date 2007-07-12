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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:22
Amethyst написав: Ой+ написав:
Слідів попереднього оформлення нема, оформив знову.
А как оформляете? Через Сенс или СМСки?
Оба рази на цю покупку через сенс, але приходять смс-ки з кодом на підтвердження.
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Ой+
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:23
Amethyst написав:
Как по мне было бы лучше оплатить таки Алкой с Рассрочкой на 6 мес да МСС 8299 (Учеба) да и попробовать поиметь пільгу. Но в этом случае таки реально нуна было иметь кредитку с лимитом 40К
Даже больше , чем 40. Она там уже меблишку прикупила, там 15 кгрн уже списано на момент. В общем анриал эта схема. Ну а полтосики отобьем на %%, закладывая пока ежемесячно "свои" на отрастание, гася только необходимую минимальную ежемесячную сумму.
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Hotab
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:27
Ой+ написав: Amethyst написав: Ой+ написав:
Слідів попереднього оформлення нема, оформив знову.
А как оформляете? Через Сенс или СМСки?
Оба рази на цю покупку через сенс, але приходять смс-ки з кодом на підтвердження.
Т.е. ДВА раза в Сенсе под суммой покупки появлялось приглашение на Рассрочку. Класс
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Amethyst
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:37
Amethyst написав: Hotab написав: Water написав:
это смотря какой предмет договора, будет
Мудрылы проведи его как "споживчий кредит". На 36м, первые 10м без комсы(но по 50грн/мес за сопровождение) , потом - % не сладкий. Страховку оплачивает "школа", а вернее они уменьшили цену обучения на сумму страховки, а Алла внесла эту сумму в сумму кредита, разбив на весь срок помесячно.
В общем кишмыша не поиметь, податкову пильгу тоже.
ну т.е. вам самим нуна эту сумму разбить на 10 платежей шобы без доп % погаситься.
Отети 50грн за 1 смс/мес -- эт шото
Как по мне было бы лучше оплатить таки Алкой с Рассрочкой на 6 мес да МСС 8299 (Учеба) да и попробовать поиметь пільгу. Но в этом случае таки реально нуна было иметь кредитку с лимитом 40К.
я ж выше писал - нарушено все что можно, понятно что просто так не дадут платить помесячно - так как через 25% времени станет ясна бесполезность дальнейшего времяпрепровождения, но у сейлзов есть план и если им предложить - варианты могут быть, ну уж как есть - тут только гасить французами
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cohan
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:12
Amethyst написав:
Т.е. ДВА раза в Сенсе под суммой покупки появлялось приглашение на Рассрочку. Класс
Появилось. Потім "розстрочка оформлена", потім все по новій
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Ой+
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:46
Hotab написав:
2 Хамелеона. Один юзает с кредлимитом, второй как дебетку. Там орехи сенсацийные, тут кредитные юзает. Клондайк-Эльдорадо. Как бы это и себе сделать? И закрыть пакет Вайт затем.
Для чего Вайт закрывать? Можно выпустить Хамон с лимитом(если дадут), а Вайт юзать для арахиса. У меня в Альфе 3 дебетных пакета: Ультра, Зеро, Вайт. Плюс кредитные Хамон и Максимка 2.0
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Water
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:48
Water написав: Hotab написав:
2 Хамелеона. Один юзает с кредлимитом, второй как дебетку. Там орехи сенсацийные, тут кредитные юзает. Клондайк-Эльдорадо. Как бы это и себе сделать? И закрыть пакет Вайт затем.
Для чего Вайт закрывать? Можно выпустить Хамон с лимитом(если дадут), а Вайт юзать для арахиса. У меня в Альфе 3 дебетных пакета: Ультра, Зеро, Вайт. Плюс кредитные Хамон и Максимка 2.0
а зачем 3 дебетки? они же условно-платные. один раз можно погонять деньгу, но по трем картам?
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Shaman
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:02
Shaman написав:
а зачем 3 дебетки? они же условно-платные. один раз можно погонять деньгу, но по трем картам?
На Ультру не хотели открывать третью карту в евро, Зеро полностью бесплатный.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:04
Shaman написав:
а зачем 3 дебетки? они же условно-платные. один раз можно погонять деньгу, но по трем картам?
А почему бы и нет? Просто в свое время можно было положить нужную сумму баксов на депо на 3 года под 6,25% годовых и не париться "гонянием" денег по условно-бесплатным пакеткам вААще
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Flamingo
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:04
Water написав: Hotab написав:
2 Хамелеона. Один юзает с кредлимитом, второй как дебетку. Там орехи сенсацийные, тут кредитные юзает. Клондайк-Эльдорадо. Как бы это и себе сделать? И закрыть пакет Вайт затем.
Для чего Вайт закрывать? Можно выпустить Хамон с лимитом(если дадут), а Вайт юзать для арахиса. У меня в Альфе 3 дебетных пакета: Ультра, Зеро, Вайт. Плюс кредитные Хамон и Максимка 2.0
На Вайте 4% на остаток, на хамоне 5.5%
Хотя в принципе оборотную гривну мариную на дебетной КоКо, коих уже две у меня))
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Hotab
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П'ят 07 січ, 2022 14:44
mustbe
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