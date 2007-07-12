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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10219102201022110222>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:22

  Amethyst написав:
  Ой+ написав:Слідів попереднього оформлення нема, оформив знову.

А как оформляете? Через Сенс или СМСки?

Оба рази на цю покупку через сенс, але приходять смс-ки з кодом на підтвердження.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:23

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Как по мне было бы лучше оплатить таки Алкой с Рассрочкой на 6 мес да МСС 8299 (Учеба) да и попробовать поиметь пільгу. Но в этом случае таки реально нуна было иметь кредитку с лимитом 40К

Даже больше , чем 40. Она там уже меблишку прикупила, там 15 кгрн уже списано на момент. В общем анриал эта схема. Ну а полтосики отобьем на %%, закладывая пока ежемесячно "свои" на отрастание, гася только необходимую минимальную ежемесячную сумму.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:27

  Ой+ написав:
  Amethyst написав:
  Ой+ написав:Слідів попереднього оформлення нема, оформив знову.

А как оформляете? Через Сенс или СМСки?

Оба рази на цю покупку через сенс, але приходять смс-ки з кодом на підтвердження.

Т.е. ДВА раза в Сенсе под суммой покупки появлялось приглашение на Рассрочку. Класс :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:37

  Amethyst написав:
  Hotab написав:
  Water написав:это смотря какой предмет договора, будет

Мудрылы проведи его как "споживчий кредит". На 36м, первые 10м без комсы(но по 50грн/мес за сопровождение) , потом - % не сладкий. Страховку оплачивает "школа", а вернее они уменьшили цену обучения на сумму страховки, а Алла внесла эту сумму в сумму кредита, разбив на весь срок помесячно.
В общем кишмыша не поиметь, податкову пильгу тоже.

ну т.е. вам самим нуна эту сумму разбить на 10 платежей шобы без доп % погаситься.
Отети 50грн за 1 смс/мес -- эт шото :mrgreen:
Как по мне было бы лучше оплатить таки Алкой с Рассрочкой на 6 мес да МСС 8299 (Учеба) да и попробовать поиметь пільгу. Но в этом случае таки реально нуна было иметь кредитку с лимитом 40К.

я ж выше писал - нарушено все что можно, понятно что просто так не дадут платить помесячно - так как через 25% времени станет ясна бесполезность дальнейшего времяпрепровождения, но у сейлзов есть план и если им предложить - варианты могут быть, ну уж как есть - тут только гасить французами
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:12

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Т.е. ДВА раза в Сенсе под суммой покупки появлялось приглашение на Рассрочку. Класс


Появилось. Потім "розстрочка оформлена", потім все по новій :D .
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:46

  Hotab написав:2 Хамелеона. Один юзает с кредлимитом, второй как дебетку. Там орехи сенсацийные, тут кредитные юзает. Клондайк-Эльдорадо. Как бы это и себе сделать? И закрыть пакет Вайт затем.

Для чего Вайт закрывать? Можно выпустить Хамон с лимитом(если дадут), а Вайт юзать для арахиса. У меня в Альфе 3 дебетных пакета: Ультра, Зеро, Вайт. Плюс кредитные Хамон и Максимка 2.0
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:48

  Water написав:
  Hotab написав:2 Хамелеона. Один юзает с кредлимитом, второй как дебетку. Там орехи сенсацийные, тут кредитные юзает. Клондайк-Эльдорадо. Как бы это и себе сделать? И закрыть пакет Вайт затем.

Для чего Вайт закрывать? Можно выпустить Хамон с лимитом(если дадут), а Вайт юзать для арахиса. У меня в Альфе 3 дебетных пакета: Ультра, Зеро, Вайт. Плюс кредитные Хамон и Максимка 2.0

а зачем 3 дебетки? они же условно-платные. один раз можно погонять деньгу, но по трем картам?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:02

  Shaman написав:а зачем 3 дебетки? они же условно-платные. один раз можно погонять деньгу, но по трем картам?

На Ультру не хотели открывать третью карту в евро, Зеро полностью бесплатный.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:04

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:а зачем 3 дебетки? они же условно-платные. один раз можно погонять деньгу, но по трем картам?

А почему бы и нет? Просто в свое время можно было положить нужную сумму баксов на депо на 3 года под 6,25% годовых и не париться "гонянием" денег по условно-бесплатным пакеткам вААще ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:04

  Water написав:
  Hotab написав:2 Хамелеона. Один юзает с кредлимитом, второй как дебетку. Там орехи сенсацийные, тут кредитные юзает. Клондайк-Эльдорадо. Как бы это и себе сделать? И закрыть пакет Вайт затем.

Для чего Вайт закрывать? Можно выпустить Хамон с лимитом(если дадут), а Вайт юзать для арахиса. У меня в Альфе 3 дебетных пакета: Ультра, Зеро, Вайт. Плюс кредитные Хамон и Максимка 2.0

На Вайте 4% на остаток, на хамоне 5.5%
Хотя в принципе оборотную гривну мариную на дебетной КоКо, коих уже две у меня))
Hotab
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