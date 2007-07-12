Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:37

Amethyst написав: Hotab написав: Water написав: это смотря какой предмет договора, будет это смотря какой предмет договора, будет

Мудрылы проведи его как "споживчий кредит". На 36м, первые 10м без комсы(но по 50грн/мес за сопровождение) , потом - % не сладкий. Страховку оплачивает "школа", а вернее они уменьшили цену обучения на сумму страховки, а Алла внесла эту сумму в сумму кредита, разбив на весь срок помесячно.

В общем кишмыша не поиметь, податкову пильгу тоже. Мудрылы проведи его как "споживчий кредит". На 36м, первые 10м без комсы(но по 50грн/мес за сопровождение) , потом - % не сладкий. Страховку оплачивает "школа", а вернее они уменьшили цену обучения на сумму страховки, а Алла внесла эту сумму в сумму кредита, разбив на весь срок помесячно.В общем кишмыша не поиметь, податкову пильгу тоже.

ну т.е. вам самим нуна эту сумму разбить на 10 платежей шобы без доп % погаситься.

Отети 50грн за 1 смс/мес -- эт шото

Как по мне было бы лучше оплатить таки Алкой с Рассрочкой на 6 мес да МСС 8299 (Учеба) да и попробовать поиметь пільгу. Но в этом случае таки реально нуна было иметь кредитку с лимитом 40К. ну т.е. вам самим нуна эту сумму разбить на 10 платежей шобы без доп % погаситься.Отети 50грн за 1 смс/мес -- эт шотоКак по мне было бы лучше оплатить таки Алкой с Рассрочкой на 6 мес да МСС 8299 (Учеба) да и попробовать поиметь пільгу. Но в этом случае таки реально нуна было иметь кредитку с лимитом 40К.

я ж выше писал - нарушено все что можно, понятно что просто так не дадут платить помесячно - так как через 25% времени станет ясна бесполезность дальнейшего времяпрепровождения, но у сейлзов есть план и если им предложить - варианты могут быть, ну уж как есть - тут только гасить французами