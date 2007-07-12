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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10219102201022110222

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:14

  Hotab написав:
  Water написав:Хотя в принципе оборотную гривну мариную на дебетной КоКо, коих уже две у меня))

Две на разных людей по 15 штук на карту или одна дебет, другая пенсійна?
Стараюсь не держать все в одной банке.

Еслишо, в Альфе Ощадний 5% на остаток.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:19

  Water написав:
  Hotab написав:
  Water написав:Хотя в принципе оборотную гривну мариную на дебетной КоКо, коих уже две у меня))

Две на разных людей по 15 штук на карту или одна дебет, другая пенсійна?
Стараюсь не держать все в одной банке.

Еслишо, в Альфе Ощадний 5% на остаток.

Две дебетных на меня одного . Так случайно вышло. 30к собственных в одной банке не критично.
Пенсионную не могу , наглухо (законом) привязан пенсией к Ощаду.

В алкином чате спросил за лимит для Хамона. Но чую не нальют. Хотя рейтинг высокий. Но и карт у меня много с лимитами.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:23

  Hotab написав:Пенсионную не могу , наглухо (законом) привязан пенсией к Ощаду.

А она не пенсионная в прямом понимании этого слова, просто у нее название такое. Выдают всем желающим.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:26

  Hotab написав:Пенсионную не могу , наглухо (законом) привязан пенсией к Ощаду.

Пенсионная в форварде не имеет никакого отношения к пенсиям (и пенс.законам) и ее открывают всем желающим (при наличии пластика).
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:40

Re: Альфа-Банк

Подскажите, Кешью можно гасить только траты прошлого месяца на сумму от 2 грн.?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:50

  ВIВ написав:Подскажите, Кешью можно гасить только траты прошлого месяца на сумму от 2 грн.?

Это только если ваш статус в кэшью клубе новичек - тогда вы можете выводить покупки от 2 грн. За последние 30 дней. Если же на 1 января ваш статус был выше чем новичек - то тогда вы можете выводить покупки только от 50 грн. и выше. Тоже за последние 30 дней, но только если они уже проведены по счету (и хватает орехов на их вывод - орехов должно быть на сумму выше чем сумма покупки на 19,5%)
Flamingo
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