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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:14
Hotab написав: Water написав:
Хотя в принципе оборотную гривну мариную на дебетной КоКо, коих уже две у меня))
Две на разных людей по 15 штук на карту или одна дебет, другая пенсійна?
Стараюсь не держать все в одной банке.
Еслишо, в Альфе Ощадний 5% на остаток.
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Water
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:19
Water написав: Hotab написав: Water написав:
Хотя в принципе оборотную гривну мариную на дебетной КоКо, коих уже две у меня))
Две на разных людей по 15 штук на карту или одна дебет, другая пенсійна?
Стараюсь не держать все в одной банке.
Еслишо, в Альфе Ощадний 5% на остаток.
Две дебетных на меня одного . Так случайно вышло. 30к собственных в одной банке не критично.
Пенсионную не могу , наглухо (законом) привязан пенсией к Ощаду.
В алкином чате спросил за лимит для Хамона. Но чую не нальют. Хотя рейтинг высокий. Но и карт у меня много с лимитами.
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Hotab
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:23
Hotab написав:
Пенсионную не могу , наглухо (законом) привязан пенсией к Ощаду.
А она не пенсионная в прямом понимании этого слова, просто у нее название такое. Выдают всем желающим.
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Water
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:26
Hotab написав:
Пенсионную не могу , наглухо (законом) привязан пенсией к Ощаду.
Пенсионная в форварде не имеет никакого отношения к пенсиям (и пенс.законам) и ее открывают всем желающим (при наличии пластика).
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Flamingo
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:40
Подскажите, Кешью можно гасить только траты прошлого месяца на сумму от 2 грн.?
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ВIВ
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:50
ВIВ написав:
Подскажите, Кешью можно гасить только траты прошлого месяца на сумму от 2 грн.?
Это только если ваш статус в кэшью клубе новичек - тогда вы можете выводить покупки от 2 грн. За последние 30 дней. Если же на 1 января ваш статус был выше чем новичек - то тогда вы можете выводить покупки только от 50 грн. и выше. Тоже за последние 30 дней, но только если они уже проведены по счету (и хватает орехов на их вывод - орехов должно быть на сумму выше чем сумма покупки на 19,5%)
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Flamingo
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П'ят 07 січ, 2022 14:44
mustbe
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