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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10220102211022210223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:01

  ВIВ написав:Flamingo
Чем выше статус, тем хуже?

по большому счёту особой разницы нет...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:17

  Тракторист написав:вы уверены в цифре 19,5%? процент несколько больше, так как сумма покупки - это чистая сумма за вычетом налогов...

Так и есть. Сумма покупки - это 80.5% от потраченных орехов. Или орехов тратится на 24.223% процента больше, чем возвращённых денег.
Не нужно бояться, что Алла себя обделяет :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:27

  Тракторист написав:
  Flamingo написав:орехов должно быть на сумму выше чем сумма покупки на 19,5%

вы уверены в цифре 19,5%? процент несколько больше, так как сумма покупки - это чистая сумма за вычетом налогов...

125 больше чем 100 на 25%
100 меньше чем 125 на 20%
А - Арифметика )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:44

  mustbe написав:
  Тракторист написав:
  Flamingo написав:орехов должно быть на сумму выше чем сумма покупки на 19,5%

вы уверены в цифре 19,5%? процент несколько больше, так как сумма покупки - это чистая сумма за вычетом налогов...

125 больше чем 100 на 25%
100 меньше чем 125 на 20%
А - Арифметика )

И это все про одну и ту же сумму в 25 грн. Ужас. Куда катится мир?!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 00:08

  moveton написав:
  Тракторист написав:вы уверены в цифре 19,5%? процент несколько больше, так как сумма покупки - это чистая сумма за вычетом налогов...

Так и есть. Сумма покупки - это 80.5% от потраченных орехов. Или орехов тратится на 24.223% процента больше, чем возвращённых денег.
Не нужно бояться, что Алла себя обделяет :mrgreen:

Податки собі не забираємо :)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 00:11

  Тракторист написав:
  Flamingo написав:орехов должно быть на сумму выше чем сумма покупки на 19,5%

вы уверены в цифре 19,5%? процент несколько больше, так как сумма покупки - это чистая сумма за вычетом налогов...

Я писал о сути - что надо при выводе орехов учитывать налоги. Налоги с пассивных доходов составляют 19.5 %. Речь шла об этом, а не о математике, которую как считать думаю знает каждый начинающий свинорыл. Математически коэффициент для пересчета равен примерно 1,24223602. За счет округлений он может быть как чуть больше этой величины так и меньше ее. Так номально?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 00:38

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Математически коэффициент для пересчета

... мне нравится 0.805
Я на него то делю, то множу и все супер :idea:
И просил года 2 Алку сделать калякулятор для пересчета Орехов в сумму соответсвующей Покупки. Но похоже, это подрывает марХетингОвый шахер-махер Алки :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 01:13

  Amethyst написав:
  Hotab написав:И закрыть пакет Вайт затем.

Тогда не сможете открыть валютные карты.
А Хам-он нуна мутить. Я тож одного знаю с 2 Хам-ми, правда дебетными. Это его единственные карты у Алки. Вот ждет када лимит дето нальют :)

Для обмена валют, размещения депо нужно обязательно минимум Вайт?
sergia
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