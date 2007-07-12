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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:01
ВIВ написав:Flamingo
Чем выше статус, тем хуже?
по большому счёту особой разницы нет...
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Тракторист
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:17
Тракторист написав:
вы уверены в цифре 19,5%? процент несколько больше, так как сумма покупки - это чистая сумма за вычетом налогов...
Так и есть. Сумма покупки - это 80.5% от потраченных орехов. Или орехов тратится на 24.223% процента больше, чем возвращённых денег.
Не нужно бояться, что Алла себя обделяет
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moveton
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:27
Тракторист написав: Flamingo написав:
орехов должно быть на сумму выше чем сумма покупки на 19,5%
вы уверены в цифре 19,5%? процент несколько больше, так как сумма покупки - это чистая сумма за вычетом налогов...
125 больше чем 100 на 25%
100 меньше чем 125 на 20%
А - Арифметика )
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mustbe
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:44
mustbe написав: Тракторист написав: Flamingo написав:
орехов должно быть на сумму выше чем сумма покупки на 19,5%
вы уверены в цифре 19,5%? процент несколько больше, так как сумма покупки - это чистая сумма за вычетом налогов...
125 больше чем 100 на 25%
100 меньше чем 125 на 20%
А - Арифметика )
И это все про одну и ту же сумму в 25 грн. Ужас. Куда катится мир?!
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Amethyst
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Додано: Суб 08 січ, 2022 00:08
moveton написав: Тракторист написав:
вы уверены в цифре 19,5%? процент несколько больше, так как сумма покупки - это чистая сумма за вычетом налогов...
Так и есть. Сумма покупки - это 80.5% от потраченных орехов. Или орехов тратится на 24.223% процента больше, чем возвращённых денег.
Не нужно бояться, что Алла себя обделяет
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Додано: Суб 08 січ, 2022 00:11
Тракторист написав: Flamingo написав:
орехов должно быть на сумму выше чем сумма покупки на 19,5%
вы уверены в цифре 19,5%? процент несколько больше, так как сумма покупки - это чистая сумма за вычетом налогов...
Я писал о сути - что надо при выводе орехов учитывать налоги. Налоги с пассивных доходов составляют 19.5 %. Речь шла об этом, а не о математике, которую как считать думаю знает каждый начинающий свинорыл. Математически коэффициент для пересчета равен примерно 1,24223602. За счет округлений он может быть как чуть больше этой величины так и меньше ее. Так номально?
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Додано: Суб 08 січ, 2022 00:38
Flamingo написав:
Математически коэффициент для пересчета
... мне нравится 0.805
Я на него то делю, то множу и все супер
И просил года 2 Алку сделать калякулятор для пересчета Орехов в сумму соответсвующей Покупки. Но похоже, это подрывает марХетингОвый шахер-махер Алки
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Amethyst
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Додано: Суб 08 січ, 2022 01:13
Amethyst написав: Hotab написав:
И закрыть пакет Вайт затем.
Тогда не сможете открыть валютные карты.
А Хам-он нуна мутить. Я тож одного знаю с 2 Хам-ми, правда дебетными. Это его единственные карты у Алки. Вот ждет када лимит дето нальют
Для обмена валют, размещения депо нужно обязательно минимум Вайт?
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П'ят 07 січ, 2022 14:44
mustbe
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