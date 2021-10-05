|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 січ, 2022 11:49
MASolomko написав: sergia написав:
Для обмена валют, размещения депо нужно обязательно минимум Вайт?
Кроме пакетки White, подойдут и текущие счета физлиц.
Т.е. дадут только IBAN для СЭПа?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 224
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 січ, 2022 12:04
sergia, да. Только учитывайте, что у пакетки свои тарифы и условия, а счёта — свои.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 4176
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 784 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|50558
|7222896
|
|
|229
|93370
|
Суб 08 січ, 2022 12:14
ВIВ
|
|8470
|2139459
|
Суб 08 січ, 2022 11:00
cohan
|