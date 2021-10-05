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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10221102221022310224

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:49

  MASolomko написав:
  sergia написав:Для обмена валют, размещения депо нужно обязательно минимум Вайт?
Кроме пакетки White, подойдут и текущие счета физлиц.

Т.е. дадут только IBAN для СЭПа?
sergia
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:04

Re: Альфа-Банк

sergia, да. Только учитывайте, что у пакетки свои тарифы и условия, а счёта — свои.
MASolomko
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