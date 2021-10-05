|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 січ, 2022 11:49
MASolomko написав: sergia написав:
Для обмена валют, размещения депо нужно обязательно минимум Вайт?
Кроме пакетки White, подойдут и текущие счета физлиц.
Т.е. дадут только IBAN для СЭПа?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 225
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 січ, 2022 12:04
sergia, да. Только учитывайте, что у пакетки свои тарифы и условия, а счёта — свои.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 4176
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 784 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 січ, 2022 14:26
MASolomko написав:
sergia, да. Только учитывайте, что у пакетки свои тарифы и условия, а счёта — свои.
Наверно лучше Белую открыть и если нужно пару валютных.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 225
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 січ, 2022 14:29
а от может такое быть, что я ползунок на пуш-уведомления передвинул, а он потом обратно сдвинулся без моего участия?
а то я не понимаю у меня глюк или алка мухлюет
-
clash
-
-
- Повідомлень: 627
- З нами з: 30.01.21
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 січ, 2022 14:33
clash написав:
а от может такое быть, что я ползунок на пуш-уведомления передвинул, а он потом обратно сдвинулся без моего участия?
а то я не понимаю у меня глюк или алка мухлюет
Таке буває
Краще уточнити в чаті, ми бачимо який канал обрано.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11281
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 1166 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Суб 08 січ, 2022 14:51
Alfa_Bank
скажите, при перевыпуске карты через сенс, какие каналы доставки доступны - только отделение и укрпочта? новой почтой нельзя?
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38299
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6095 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Суб 08 січ, 2022 14:58
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
скажите, при перевыпуске карты через сенс, какие каналы доставки доступны - только отделение и укрпочта? новой почтой нельзя?
При перевипуску в Sense одразу створюється віртуальна картка. А пластик до неї вже можна замовити на Нову Пошту.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11281
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 1166 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Суб 08 січ, 2022 15:33
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
скажите, при перевыпуске карты через сенс, какие каналы доставки доступны - только отделение и укрпочта? новой почтой нельзя?
При перевипуску в Sense одразу створюється віртуальна картка. А пластик до неї вже можна замовити на Нову Пошту.
хорошо, а когда по сроку автоматически перевыпускается пластик и приходит сообщение что, новая карта будет доставлена по адресу укрпочтой (укзывается адрес прописки), и дальше идет приписка "если хотите поменять канал доставки обратитесь в чат/кал" ... при этом варианте можно сменить канал доставки на "новая почта" или только на отделение?
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38299
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6095 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Суб 08 січ, 2022 15:37
IMPRINTER Ні, на Нову Пошту не вийде. При такому перевипуску картки можна змінити відділення УкрПошти лише на відділення банку.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11281
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 1166 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|50559
|7223189
|
|
|230
|93490
|
Суб 08 січ, 2022 12:14
ВIВ
|
|8470
|2139516
|
Суб 08 січ, 2022 11:00
cohan
|