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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:49

  MASolomko написав:
  sergia написав:Для обмена валют, размещения депо нужно обязательно минимум Вайт?
Кроме пакетки White, подойдут и текущие счета физлиц.

Т.е. дадут только IBAN для СЭПа?
sergia
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:04

Re: Альфа-Банк

sergia, да. Только учитывайте, что у пакетки свои тарифы и условия, а счёта — свои.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:26

  MASolomko написав:sergia, да. Только учитывайте, что у пакетки свои тарифы и условия, а счёта — свои.

Наверно лучше Белую открыть и если нужно пару валютных.
sergia
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:29

Re: Альфа-Банк

а от может такое быть, что я ползунок на пуш-уведомления передвинул, а он потом обратно сдвинулся без моего участия?
а то я не понимаю у меня глюк или алка мухлюет
clash
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:33

  clash написав:а от может такое быть, что я ползунок на пуш-уведомления передвинул, а он потом обратно сдвинулся без моего участия?
а то я не понимаю у меня глюк или алка мухлюет


Таке буває :(
Краще уточнити в чаті, ми бачимо який канал обрано.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:51

Alfa_Bank

скажите, при перевыпуске карты через сенс, какие каналы доставки доступны - только отделение и укрпочта? новой почтой нельзя?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:58

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

скажите, при перевыпуске карты через сенс, какие каналы доставки доступны - только отделение и укрпочта? новой почтой нельзя?


При перевипуску в Sense одразу створюється віртуальна картка. А пластик до неї вже можна замовити на Нову Пошту.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:33

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

скажите, при перевыпуске карты через сенс, какие каналы доставки доступны - только отделение и укрпочта? новой почтой нельзя?


При перевипуску в Sense одразу створюється віртуальна картка. А пластик до неї вже можна замовити на Нову Пошту.


хорошо, а когда по сроку автоматически перевыпускается пластик и приходит сообщение что, новая карта будет доставлена по адресу укрпочтой (укзывается адрес прописки), и дальше идет приписка "если хотите поменять канал доставки обратитесь в чат/кал" ... при этом варианте можно сменить канал доставки на "новая почта" или только на отделение?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:37

IMPRINTER Ні, на Нову Пошту не вийде. При такому перевипуску картки можна змінити відділення УкрПошти лише на відділення банку.
Alfa_Bank
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