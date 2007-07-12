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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:52

  Golf_streem написав:Вчера в 20:52 в Сенсе с белой толкнул СЕП на Форвард. До Форварда деньги не дошли. Где может быть затык?

Затык в том, что вчера был не опердень )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:53

  mustbe написав:Затык в том, что вчера был не опердень )

Ждать понедельника?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:54

Re: Альфа-Банк

Представнику Альфа-банка: Вы пропустили мой вопрос viewtopic.php?p=5369886#p5369886
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:55

  Golf_streem написав:
  mustbe написав:Затык в том, что вчера был не опердень )

Ждать понедельника?

Разумеется
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:56

  Golf_streem написав:
  mustbe написав:Затык в том, что вчера был не опердень )

Ждать понедельника?

Да. Форвард не работает в Сэп 23/7. Поэтому алла то его отправила, но скунс его еще не принял
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:28

  mustbe написав:
  Golf_streem написав:Вчера в 20:52 в Сенсе с белой толкнул СЕП на Форвард. До Форварда деньги не дошли. Где может быть затык?

Затык в том, что вчера был не опердень )

А вот седня в обед с Алюсика на Валюсик СЭП долетел за 114 мин :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:53

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

скажите, при перевыпуске карты через сенс, какие каналы доставки доступны - только отделение и укрпочта? новой почтой нельзя?


При перевипуску в Sense одразу створюється віртуальна картка. А пластик до неї вже можна замовити на Нову Пошту.


хорошо, а как быть, если придет такое смс, чтоб пришло на новую почту? самостоятельно перевыпцстить через сенс и выбрать новую почту как канал доставки? при инициировании перепупуска через сенс заявка сгенерированная автоперевыпуском аннулируется или выпустится двойное кол-во карт?
IMPRINTER
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