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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 січ, 2022 15:52
Golf_streem написав:
Вчера в 20:52 в Сенсе с белой толкнул СЕП на Форвард. До Форварда деньги не дошли. Где может быть затык?
Затык в том, что вчера был не опердень )
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Додано: Суб 08 січ, 2022 15:53
mustbe написав:
Затык в том, что вчера был не опердень )
Ждать понедельника?
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Додано: Суб 08 січ, 2022 15:54
Представнику Альфа-банка: Вы пропустили мой вопрос viewtopic.php?p=5369886#p5369886
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Додано: Суб 08 січ, 2022 15:55
Golf_streem написав: mustbe написав:
Затык в том, что вчера был не опердень )
Ждать понедельника?
Разумеется
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mustbe
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Додано: Суб 08 січ, 2022 15:56
Golf_streem написав: mustbe написав:
Затык в том, что вчера был не опердень )
Ждать понедельника?
Да. Форвард не работает в Сэп 23/7. Поэтому алла то его отправила, но скунс его еще не принял
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Додано: Суб 08 січ, 2022 16:28
mustbe написав: Golf_streem написав:
Вчера в 20:52 в Сенсе с белой толкнул СЕП на Форвард. До Форварда деньги не дошли. Где может быть затык?
Затык в том, что вчера был не опердень )
А вот седня в обед с Алюсика на Валюсик СЭП долетел за 114 мин
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Додано: Суб 08 січ, 2022 16:53
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
скажите, при перевыпуске карты через сенс, какие каналы доставки доступны - только отделение и укрпочта? новой почтой нельзя?
При перевипуску в Sense одразу створюється віртуальна картка. А пластик до неї вже можна замовити на Нову Пошту.
хорошо, а как быть, если придет такое смс, чтоб пришло на новую почту? самостоятельно перевыпцстить через сенс и выбрать новую почту как канал доставки? при инициировании перепупуска через сенс заявка сгенерированная автоперевыпуском аннулируется или выпустится двойное кол-во карт?
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Додано: Нед 09 січ, 2022 19:48
Alfa_Bank
подскажите плиз , возврат товара в Розетке ..оплата за товар изначально была с Хамелеона..а карту на возврат черканул по ошибке , через терминал в отделении Розетки - РЕД , только потом вспомнил ,что ящером нужно было...проблем с возвратом не будет ?
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lincoln2
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Додано: Нед 09 січ, 2022 21:21
lincoln2 написав:Alfa_Bank
подскажите плиз , возврат товара в Розетке ..оплата за товар изначально была с Хамелеона..а карту на возврат черканул по ошибке , через терминал в отделении Розетки - РЕД , только потом вспомнил ,что ящером нужно было...проблем с возвратом не будет ?
могут быть, это на форуме розетки надо спрашивать
я бы привязал обе в кабинет розетки для надежности
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cohan
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