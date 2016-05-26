stas_rst написав:Колеги, поділюсь забутою темою, хто не встиг. Не в плані реклами. Акційне підключення Світ.ТВ до 7.01.22 https://sweet.tv/promo_visa_premium Тариф - Віза Преміум. - 225 телеканалів, включно з премiальними (Discovery, National Geographic, Animal Planet, Setanta Sports та ін.). Багато українського дубляжу - особливо в мультах для дітей. Працює одночасно на 5 пристроях. ТВ також. На рік - за 1 гривню щомісяця. Діють Хамони або ініші преміалки Віза. Головне - не провтикати через рік останній місяць за 1 грн. щоб не зняло повну оплату. Дивився сам увесь 2021-й. Січень - крайній місяць оплати по 1 грн., тому зареєстрував на інший моб з підпискою знову на рік. Користуйтесь
Сьогодні підключив на інший акаунт. Можливість підключення поки що продовжують. Зараз "Річний тариф можна підключити до 12 Січня 2022 року включно."