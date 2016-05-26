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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:02

Re: Альфа-Банк

  stas_rst написав:Колеги, поділюсь забутою темою, хто не встиг. Не в плані реклами.
Акційне підключення Світ.ТВ до 7.01.22
https://sweet.tv/promo_visa_premium
Тариф - Віза Преміум. - 225 телеканалів, включно з премiальними (Discovery, National Geographic, Animal Planet, Setanta Sports та ін.). Багато українського дубляжу - особливо в мультах для дітей. Працює одночасно на 5 пристроях. ТВ також.
На рік - за 1 гривню щомісяця. Діють Хамони або ініші преміалки Віза.
Головне - не провтикати через рік останній місяць за 1 грн. щоб не зняло повну оплату.
Дивився сам увесь 2021-й. Січень - крайній місяць оплати по 1 грн., тому зареєстрував на інший моб з підпискою знову на рік.
Користуйтесь

Сьогодні підключив на інший акаунт. Можливість підключення поки що продовжують. Зараз "Річний тариф можна підключити до 12 Січня 2022 року включно."
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:15

Re: Альфа-Банк

  Ой+ написав:Зараз "Річний тариф можна підключити до 12 Січня 2022 року включно."
пока ежедневно +2 дня дают)) Подождем
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:21

Пишут, что банк в отделениях уже выдаёт пластик еПоддержка новым клиентам. Это Альфа выходит первая или ещё есть банки, кто выдаёт пластик?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:50

Читайте прес-релиз внимательнее.
Еще ничего не дают.
Те, кто получил 1к идут в последнюю очередь.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:06

  idealstorm написав:Читайте прес-релиз внимательнее.
Еще ничего не дают.

Вы ещё не проснулись? Я пишу о новых клиентах банка! Что не так? Или вам свой совет посоветовать? :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:51

Re: Альфа-Банк

Бонусы за пополнение дебетовых карт в декабре 2021 г. когда будут начислены?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:55

  Kevin написав:Бонусы за пополнение дебетовых карт когда будут начислены?

Сьогодні протягом дня
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Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:06

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Бонусы за пополнение дебетовых карт когда будут начислены?

Сьогодні протягом дня
*схрестили пальці*

Я так делал в детском саду када врал 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:25

Ой+

Я год назад подключил, он автоматом отключится или начнут снимать по полной?
ukr0014959
 
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