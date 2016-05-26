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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 11:47
ukr0014959 написав:
А почему орехов всего 250 начислили за декабрь, разве не 500 должны?
А разве за декабрь орехи ужО насыпали? Приглядитесь, то у вас скорее всего уже январские 250... А декабрьские ждём еСЧО
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Flamingo
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:51
Flamingo
Не совсем понял, я думал, что январские начислят до 10/02, что то поменялось?
Да и почему то 250 орехов в разделе за оплату гугл пей
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ukr0014959
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:52
Такі да, за січень 250(макс), вони миттєві і відображаються як за гугл пей. Разом з офпред. теж пальці скрестив і чекаю за грудень
)))
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root
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:53
ukr0014959 написав:
Я год назад подключил, он автоматом отключится или начнут снимать по полной?
Я б на всякий випадок відв'язав би карточки, бо тут стверджують, що відключаться, але маю знайомого який разово подивився футбол, як він думав на халяву, а потім через 7 днів його підключили за 300 грн автоматом надалі.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:57
давайте лучше два мафона
ой
два хамона обсудим
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cohan
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:10
cohan написав:
давайте лучше два мафона
ой
два хамона обсудим
а вже дають?
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chipmunk
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:18
chipmunk написав: cohan написав:
давайте лучше два мафона
ой
два хамона обсудим
а вже дають?
А хоть бы и так.
5.5% годовых уже ниже рынка.
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wig
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:19
Flamingo написав: ukr0014959 написав:
А почему орехов всего 250 начислили за декабрь, разве не 500 должны?
А разве за декабрь орехи ужО насыпали? Приглядитесь, то у вас скорее всего уже январские 250... А декабрьские ждём еСЧО
хейтеры пишут, что спартанцы еще не отошли от затянувшихся праздников и взяли паузу до 15 включительно (как и для метро)
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:25
root написав:
Такі да, за січень 250(макс), вони миттєві і відображаються як за гугл пей. Разом з офпред. теж пальці скрестив і чекаю за грудень
)))
Можете, поки що, розімнути пальці, бо схрещиними ще довго бути їм
Виплата буде до 15/01 включно
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