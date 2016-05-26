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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10225102261022710228>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:47

  ukr0014959 написав:А почему орехов всего 250 начислили за декабрь, разве не 500 должны?
А разве за декабрь орехи ужО насыпали? Приглядитесь, то у вас скорее всего уже январские 250... А декабрьские ждём еСЧО
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:51

Flamingo

Не совсем понял, я думал, что январские начислят до 10/02, что то поменялось?
Да и почему то 250 орехов в разделе за оплату гугл пей
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:52

Такі да, за січень 250(макс), вони миттєві і відображаються як за гугл пей. Разом з офпред. теж пальці скрестив і чекаю за грудень :))))
root
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:53

Re: Альфа-Банк

  ukr0014959 написав:Я год назад подключил, он автоматом отключится или начнут снимать по полной?

Я б на всякий випадок відв'язав би карточки, бо тут стверджують, що відключаться, але маю знайомого який разово подивився футбол, як він думав на халяву, а потім через 7 днів його підключили за 300 грн автоматом надалі.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:57

Re: Альфа-Банк

давайте лучше два мафона
ой
два хамона обсудим
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:10

Re: Альфа-Банк

  cohan написав:давайте лучше два мафона
ой
два хамона обсудим

а вже дають?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:18

  chipmunk написав:
  cohan написав:давайте лучше два мафона
ой
два хамона обсудим

а вже дають?

А хоть бы и так.
5.5% годовых уже ниже рынка.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:19

  Flamingo написав:
  ukr0014959 написав:А почему орехов всего 250 начислили за декабрь, разве не 500 должны?
А разве за декабрь орехи ужО насыпали? Приглядитесь, то у вас скорее всего уже январские 250... А декабрьские ждём еСЧО

хейтеры пишут, что спартанцы еще не отошли от затянувшихся праздников и взяли паузу до 15 включительно (как и для метро) :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:24

Справа не в відсотках на залишок. Я б оце теж не відмовився від другого хамону, наприклад валютну, доляри чи в гривні, або ту і ту :)
root
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:25

  root написав:Такі да, за січень 250(макс), вони миттєві і відображаються як за гугл пей. Разом з офпред. теж пальці скрестив і чекаю за грудень :))))

Можете, поки що, розімнути пальці, бо схрещиними ще довго бути їм :)
Виплата буде до 15/01 включно :(
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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