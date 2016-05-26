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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 12:30
Alfa_Bank написав:
Можете, поки що, розімнути пальці, бо схрещиними ще довго бути їм Виплата буде до 15/01 включно
А за метро, кода ожидается начисление?
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:50
Alfa_Bank написав: root написав:
Такі да, за січень 250(макс), вони миттєві і відображаються як за гугл пей. Разом з офпред. теж пальці скрестив і чекаю за грудень
)))
Можете, поки що, розімнути пальці, бо схрещиними ще довго бути їм
Виплата буде до 15/01 включно
Все таки це допомогло, бонуси будуть сьогодні, крайній термін завтра🤞🎉
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