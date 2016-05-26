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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:30

  Alfa_Bank написав: Можете, поки що, розімнути пальці, бо схрещиними ще довго бути їм Виплата буде до 15/01 включно

А за метро, кода ожидается начисление?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:50

  Alfa_Bank написав:
  root написав:Такі да, за січень 250(макс), вони миттєві і відображаються як за гугл пей. Разом з офпред. теж пальці скрестив і чекаю за грудень :))))

Можете, поки що, розімнути пальці, бо схрещиними ще довго бути їм :)
Виплата буде до 15/01 включно :(

Все таки це допомогло, бонуси будуть сьогодні, крайній термін завтра🤞🎉
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:16

  Alfa_Bank написав:Все таки це допомогло, бонуси будуть сьогодні, крайній термін завтра🤞🎉


Ураааа, Альфа може якщо схоче! :)
root
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:56

Re: Альфа-Банк

А можливо оформити Пластиковий Хамелеон більш класично:одразу у відділенні? Піщов з паспортом, іпн у відділеня і все отримав за один раз?
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:06

  sergia написав:А можливо оформити Пластиковий Хамелеон більш класично:одразу у відділенні? Піщов з паспортом, іпн у відділеня і все отримав за один раз?


я так робив (але попереджував заздалегідь свого ПМ)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:21

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:...что спартанцы еще не отошли от затянувшихся праздников и...
Решили где-то в 16:00 отключить Alfa-Mobile от Cash'U. В планах сегодня.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:22

  wig написав:
  chipmunk написав:
  cohan написав:давайте лучше два мафона
ой
два хамона обсудим

а вже дають?

А хоть бы и так.
5.5% годовых уже ниже рынка.

можно пулять p2p, я бы пользовался
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:28

  greenozon написав:
  sergia написав:А можливо оформити Пластиковий Хамелеон більш класично:одразу у відділенні? Піщов з паспортом, іпн у відділеня і все отримав за один раз?


я так робив (але попереджував заздалегідь свого ПМ)

а якщо його ще немає, просто зателефонувати в Альфу з величезним бажанням стати їх клієнтом?
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:38

  sergia написав:А можливо оформити Пластиковий Хамелеон більш класично:одразу у відділенні? Піщов з паспортом, іпн у відділеня і все отримав за один раз?

Оформляете удалённо цифровую карту. Заходите в отделение получить пластик за пару минут. Активация в приложении.
Vorlon
 
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