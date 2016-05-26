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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 12:30
Alfa_Bank написав:
Можете, поки що, розімнути пальці, бо схрещиними ще довго бути їм Виплата буде до 15/01 включно
А за метро, кода ожидается начисление?
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:50
Alfa_Bank написав: root написав:
Такі да, за січень 250(макс), вони миттєві і відображаються як за гугл пей. Разом з офпред. теж пальці скрестив і чекаю за грудень
)))
Можете, поки що, розімнути пальці, бо схрещиними ще довго бути їм
Виплата буде до 15/01 включно
Все таки це допомогло, бонуси будуть сьогодні, крайній термін завтра🤞🎉
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 10 січ, 2022 14:56
А можливо оформити Пластиковий Хамелеон більш класично:одразу у відділенні? Піщов з паспортом, іпн у відділеня і все отримав за один раз?
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sergia
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Додано: Пон 10 січ, 2022 15:06
sergia написав:
А можливо оформити Пластиковий Хамелеон більш класично:одразу у відділенні? Піщов з паспортом, іпн у відділеня і все отримав за один раз?
я так робив (але попереджував заздалегідь свого ПМ)
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greenozon
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Додано: Пон 10 січ, 2022 15:21
Kalgan написав:
...что спартанцы еще не отошли от затянувшихся праздников и...
Решили где-то в 16:00 отключить Alfa-Mobile от Cash'U. В планах сегодня.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 15:22
wig написав: chipmunk написав: cohan написав:
давайте лучше два мафона
ой
два хамона обсудим
а вже дають?
А хоть бы и так.
5.5% годовых уже ниже рынка.
можно пулять p2p, я бы пользовался
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Додано: Пон 10 січ, 2022 15:28
greenozon написав: sergia написав:
А можливо оформити Пластиковий Хамелеон більш класично:одразу у відділенні? Піщов з паспортом, іпн у відділеня і все отримав за один раз?
я так робив (але попереджував заздалегідь свого ПМ)
а якщо його ще немає, просто зателефонувати в Альфу з величезним бажанням стати їх клієнтом?
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Додано: Пон 10 січ, 2022 15:38
sergia написав:
А можливо оформити Пластиковий Хамелеон більш класично:одразу у відділенні? Піщов з паспортом, іпн у відділеня і все отримав за один раз?
Оформляете удалённо цифровую карту. Заходите в отделение получить пластик за пару минут. Активация в приложении.
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Vorlon
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