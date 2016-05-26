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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 16:14
Прораб написав:
До 15 сiчня згiдно правил за минулий рiк.
Странно, например, в октябре 2021го было написано, что до 10го
. Прошлый год какой номер имел?
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moveton
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Додано: Пон 10 січ, 2022 16:21
наверно ж с выходными днями связано
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Додано: Пон 10 січ, 2022 16:27
MASolomko написав:
Решили где-то в 16:00 отключить Alfa-Mobile от Cash'U. В планах сегодня.
Давно пора!
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Додано: Пон 10 січ, 2022 16:45
Давайте у представника запитаємо, що там написано у правилах за грудень місяць 2021 за виплату у січні 2022?
Не схрещуватимемо пальці, але до 15.01.2022.
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Прораб
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Додано: Пон 10 січ, 2022 16:46
Зашли груднички то!
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Додано: Пон 10 січ, 2022 16:47
Vorlon написав: MASolomko написав:
Решили где-то в 16:00 отключить Alfa-Mobile от Cash'U. В планах сегодня.
Давно пора!
И что тут хорошего ?
Есть три поделки (маб/мобайл/сенс), все работают по-разному, у всех свои фишки, лимиты, функционал и тарифы.
Как по мне - очередной позор
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mustbe
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Додано: Пон 10 січ, 2022 16:49
mustbe написав:
Есть три поделки (маб/мобайл/сенс), все работают по-разному, у всех свои фишки, лимиты, функционал и тарифы.
Как по мне - очередной позор
Угуу, у Мобайла Хистори перестала обновляться
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Додано: Пон 10 січ, 2022 17:05
А мені тільки 200 бонусів впало??? Робив на 50 000 пополняшек
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ukr0014959
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Додано: Пон 10 січ, 2022 17:09
ukr0014959 написав:
А мені тільки 200 бонусів впало??? Робив на 50 000 пополняшек
Дуже дивно. Я теж 50+ робив, як звичайно все.
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