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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10227102281022910230>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:14

  Прораб написав:До 15 сiчня згiдно правил за минулий рiк.

Странно, например, в октябре 2021го было написано, что до 10го. Прошлый год какой номер имел? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:21

  moveton написав:
  Прораб написав:До 15 сiчня згiдно правил за минулий рiк.

Странно, например, в октябре 2021го было написано, что до 10го. Прошлый год какой номер имел? :shock:

наверно ж с выходными днями связано
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:27

  MASolomko написав:Решили где-то в 16:00 отключить Alfa-Mobile от Cash'U. В планах сегодня.

Давно пора! :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:45

  moveton написав:
  Прораб написав:До 15 сiчня згiдно правил за минулий рiк.

Странно, например, в октябре 2021го было написано, что до 10го. Прошлый год какой номер имел? :shock:

Давайте у представника запитаємо, що там написано у правилах за грудень місяць 2021 за виплату у січні 2022?
Не схрещуватимемо пальці, але до 15.01.2022.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:46

Зашли груднички то! :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:47

  Vorlon написав:
  MASolomko написав:Решили где-то в 16:00 отключить Alfa-Mobile от Cash'U. В планах сегодня.

Давно пора! :)

И что тут хорошего ?
Есть три поделки (маб/мобайл/сенс), все работают по-разному, у всех свои фишки, лимиты, функционал и тарифы.
Как по мне - очередной позор
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:49

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Есть три поделки (маб/мобайл/сенс), все работают по-разному, у всех свои фишки, лимиты, функционал и тарифы.
Как по мне - очередной позор

Угуу, у Мобайла Хистори перестала обновляться :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:03

Горіхи за грудень впали, вже їм! :)
root
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:05

Re: Альфа-Банк

А мені тільки 200 бонусів впало??? Робив на 50 000 пополняшек
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:09

  ukr0014959 написав:А мені тільки 200 бонусів впало??? Робив на 50 000 пополняшек


Дуже дивно. Я теж 50+ робив, як звичайно все.
root
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