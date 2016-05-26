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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10227102281022910230

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:15

  Vorlon написав:Оформляете удалённо цифровую карту. Заходите в отделение получить пластик за пару минут. Активация в приложении.

Це якщо в Дії є паспорт.
А якщо немає?
KVV
 
Повідомлень: 1050
З нами з: 29.11.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:17

Re: Альфа-Банк

А мені за грудень 500 впало, а за транспорт - ще ні
taya77
 
Повідомлень: 80
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Подякував: 88 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:19

  KVV написав:
  Vorlon написав:Оформляете удалённо цифровую карту. Заходите в отделение получить пластик за пару минут. Активация в приложении.

Це якщо в Дії є паспорт.
А якщо немає?

відеодзвінок-бесіда з представником
sergia
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Повідомлень: 230
З нами з: 14.12.20
Подякував: 75 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:22

  root написав:
  ukr0014959 написав:А мені тільки 200 бонусів впало??? Робив на 50 000 пополняшек


Дуже дивно. Я теж 50+ робив, як звичайно все.

а хіба не 250 максимально по сенсаційному бонусу https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %83%D1%81-?
sergia
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Повідомлень: 230
З нами з: 14.12.20
Подякував: 75 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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  #<1 ... 10227102281022910230
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