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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 17:15
Vorlon написав:
Оформляете удалённо цифровую карту. Заходите в отделение получить пластик за пару минут. Активация в приложении.
Це якщо в Дії є паспорт.
А якщо немає?
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Додано: Пон 10 січ, 2022 17:17
А мені за грудень 500 впало, а за транспорт - ще ні
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Додано: Пон 10 січ, 2022 17:19
KVV написав: Vorlon написав:
Оформляете удалённо цифровую карту. Заходите в отделение получить пластик за пару минут. Активация в приложении.
Це якщо в Дії є паспорт.
А якщо немає?
відеодзвінок-бесіда з представником
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Додано: Пон 10 січ, 2022 17:22
root написав: ukr0014959 написав:
А мені тільки 200 бонусів впало??? Робив на 50 000 пополняшек
Дуже дивно. Я теж 50+ робив, як звичайно все.
а хіба не 250 максимально по сенсаційному бонусу https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %83%D1%81-
?
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