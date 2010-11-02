RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10228102291023010231>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:15

  Vorlon написав:Оформляете удалённо цифровую карту. Заходите в отделение получить пластик за пару минут. Активация в приложении.

Це якщо в Дії є паспорт.
А якщо немає?
KVV
 
Повідомлень: 1050
З нами з: 29.11.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:17

Re: Альфа-Банк

А мені за грудень 500 впало, а за транспорт - ще ні
taya77
 
Повідомлень: 80
З нами з: 25.10.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:19

  KVV написав:
  Vorlon написав:Оформляете удалённо цифровую карту. Заходите в отделение получить пластик за пару минут. Активация в приложении.

Це якщо в Дії є паспорт.
А якщо немає?

відеодзвінок-бесіда з представником
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 230
З нами з: 14.12.20
Подякував: 75 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:22

  root написав:
  ukr0014959 написав:А мені тільки 200 бонусів впало??? Робив на 50 000 пополняшек


Дуже дивно. Я теж 50+ робив, як звичайно все.

а хіба не 250 максимально по сенсаційному бонусу https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %83%D1%81-?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 230
З нами з: 14.12.20
Подякував: 75 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:33

  sergia написав:
  root написав:
  ukr0014959 написав:А мені тільки 200 бонусів впало??? Робив на 50 000 пополняшек


Дуже дивно. Я теж 50+ робив, як звичайно все.

а хіба не 250 максимально по сенсаційному бонусу https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %83%D1%81-?


сразу налог отняли :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3415
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:34

  sergia написав:
  root написав:
  ukr0014959 написав:А мені тільки 200 бонусів впало??? Робив на 50 000 пополняшек


Дуже дивно. Я теж 50+ робив, як звичайно все.

а хіба не 250 максимально по сенсаційному бонусу https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %83%D1%81-?
Це з 2022 макс 250₴, а до кінця 2021 було 500₴ :wink:
extreme_lviv_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 266
З нами з: 07.06.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:39

  malinin007 написав:
  Amethyst написав:
  malinin007 написав:На вторую дебетку буду тянуть в первой дебетки. Так же можно?
За такое Сенсаценный не положено.
Ток с карты др. банка нуна тянуть

Да, уже увидел в правилах. Спасибо

P.S. Управился.
Теперь надеюсь, что Альфа увидит эти 2х50к до начала праздников, а Форвард не увидит их отсутствие до конца праздников :D
Глядишь еще и 5% на черную дебетку за эти 2-3 дня упадет. СЭПить назад, как я понимаю, уже бессмысленно.
Отпишусь потом о результатах.


Докладываю. Налили по 500 на оба акка.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 401
З нами з: 26.11.20
Подякував: 83 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:44

Re: Альфа-Банк

Бонуси є, і витягнуті, все як треба ;)
От другий хам он не завадить, замість платних дебеток :)
chipmunk
 
Повідомлень: 8862
З нами з: 15.04.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:48

  chipmunk написав:Бонуси є, і витягнуті, все як треба ;)
От другий хам он не завадить, замість платних дебеток :)


дак ото ж
тем более есть в прейскуранте


до речи
https://landing.alfabank.com.ua/sense/cameleon/ru/
тут пора заменить
(до 500 бонусов Cash’U на мес.)
на
(до 250 бонусов Cash’U на мес.)
або
(до 6000 бонусов Cash’U на рik.) :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось cohan в Пон 10 січ, 2022 17:50, всього редагувалось 1 раз.
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3415
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:50

0,5% гугл пей

Подскажите, если добавить карту в Гугл Пей будет бонус +0.5%
как я понимаю даже за те категории которые добавлены в КешЮклубе,например
если транспорт 3%, то при оплате ГуглПеем буде 3.5%?

Второй вопрос, по карте хамелеон и кредытным траспорт КешЮ будет 5%,
на кредитки экомаркет и тревел это правило не действует?

И третий, можно ли как-то получать Сенсационный бонус через гуглпей и получать дополнительно 0.5%?

СПС
Raymond
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 16.12.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10228102291023010231>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, kostya77, malinin007, Oktawa, tarasum і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 750, 751, 752
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
7516 1126621
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 17:46
cohan
Банк Власний Рахунок 1 ... 22, 23, 24
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
239 107042
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 16:05
mustbe
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5057, 5058, 5059
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50589 7250779
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 14:08
rollo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.