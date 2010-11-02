Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 17:15
Vorlon написав:
Оформляете удалённо цифровую карту. Заходите в отделение получить пластик за пару минут. Активация в приложении.
Це якщо в Дії є паспорт.
А якщо немає?
KVV
Повідомлень: 1050
З нами з: 29.11.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 126 раз.
Профіль
Додано: Пон 10 січ, 2022 17:17
А мені за грудень 500 впало, а за транспорт - ще ні
taya77
Повідомлень: 80
З нами з: 25.10.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
Додано: Пон 10 січ, 2022 17:19
KVV написав: Vorlon написав:
Оформляете удалённо цифровую карту. Заходите в отделение получить пластик за пару минут. Активация в приложении.
Це якщо в Дії є паспорт.
А якщо немає?
відеодзвінок-бесіда з представником
sergia
Повідомлень: 230
З нами з: 14.12.20
Подякував: 75 раз.
Подякували: 11 раз.
Профіль
Додано: Пон 10 січ, 2022 17:22
root написав: ukr0014959 написав:
А мені тільки 200 бонусів впало??? Робив на 50 000 пополняшек
Дуже дивно. Я теж 50+ робив, як звичайно все.
а хіба не 250 максимально по сенсаційному бонусу
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %83%D1%81-
?
sergia
Повідомлень: 230
З нами з: 14.12.20
Подякував: 75 раз.
Подякували: 11 раз.
Профіль
Додано: Пон 10 січ, 2022 17:39
malinin007 написав: Amethyst написав: malinin007 написав:
На вторую дебетку буду тянуть в первой дебетки. Так же можно?
За такое Сенсаценный не положено.
Ток с карты др. банка нуна тянуть
Да, уже увидел в правилах. Спасибо
P.S. Управился.
Теперь надеюсь, что Альфа увидит эти 2х50к до начала праздников, а Форвард не увидит их отсутствие до конца праздников
Глядишь еще и 5% на черную дебетку за эти 2-3 дня упадет. СЭПить назад, как я понимаю, уже бессмысленно.
Отпишусь потом о результатах.
Докладываю. Налили по 500 на оба акка.
malinin007
Повідомлень: 401
З нами з: 26.11.20
Подякував: 83 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
Додано: Пон 10 січ, 2022 17:44
Бонуси є, і витягнуті, все як треба
От другий хам он не завадить, замість платних дебеток
chipmunk
Повідомлень: 8862
З нами з: 15.04.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 569 раз.
Профіль
Додано: Пон 10 січ, 2022 17:48
chipmunk написав:
Бонуси є, і витягнуті, все як треба
От другий хам он не завадить, замість платних дебеток
дак ото ж
тем более есть в прейскуранте
до речи
https://landing.alfabank.com.ua/sense/cameleon/ru/
тут пора заменить
(до 500 бонусов Cash’U на мес.)
на
(до 250 бонусов Cash’U на мес.)
або
(до 6000 бонусов Cash’U на рik.)
Востаннє редагувалось
cohan
в Пон 10 січ, 2022 17:50, всього редагувалось 1 раз.
cohan
Повідомлень: 3415
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 276 раз.
Профіль
Додано: Пон 10 січ, 2022 17:50
Подскажите, если добавить карту в Гугл Пей будет бонус +0.5%
как я понимаю даже за те категории которые добавлены в КешЮклубе,например если транспорт 3%, то при оплате ГуглПеем буде 3.5%? Второй вопрос, по карте хамелеон и кредытным траспорт КешЮ будет 5%, на кредитки экомаркет и тревел это правило не действует? И третий, можно ли как-то получать Сенсационный бонус через гуглпей и получать дополнительно 0.5%? СПС
Raymond
Повідомлень: 1078
З нами з: 16.12.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 87 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
7516
1126621
Пон 10 січ, 2022 17:46 cohan
239
107043
50589
7250783
Пон 10 січ, 2022 14:08 rollo