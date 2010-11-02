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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10228102291023010231

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:52

  Raymond написав:Подскажите, если добавить карту в Гугл Пей будет бонус +0.5%
как я понимаю даже за те категории которые добавлены в КешЮклубе,например
если транспорт 3%, то при оплате ГуглПеем буде 3.5%?


будет 0,5% за те что в клубе разрешены (а это далеко НЕ ВСЁ), и будет тот %% за добавленные который выбран

  Raymond написав:Второй вопрос, по карте хамелеон и кредытным траспорт КешЮ будет 5%,
на кредитки экомаркет и тревел это правило не действует?

не действует


  Raymond написав:И третий, можно ли как-то получать Сенсационный бонус через гуглпей и получать дополнительно 0.5%?
СПС

нет, только 1% и то хз еслили гуглпей, вроде только эпплпей
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:53

  cohan написав:тут пора заменить
(до 500 бонусов Cash’U на мес.)
на
(до 250 бонусов Cash’U на мес.)

А что не так? 250 - это тоже до 500 :P
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:08

  Alfa_Bank написав:
  root написав:Такі да, за січень 250(макс), вони миттєві і відображаються як за гугл пей. Разом з офпред. теж пальці скрестив і чекаю за грудень :))))

Можете, поки що, розімнути пальці, бо схрещиними ще довго бути їм :)
Виплата буде до 15/01 включно :(


Cash’U CLUB!
Предложение: 1000 бонусов начислять в День Рождения клиенту банка. Передайте пожалуйста разработчикам.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:09

  Kevin написав:Cash’U CLUB!
Предложение: 1000 бонусов начислять в День Рождения клиенту банка. Передайте пожалуйста разработчикам.

Обома руками и ногами ЗА!
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:12

250 орешков прилетело, и в группе резвятся, довольно фыркают и шутят
. :lol:

Уточните пожалуйста, по расходу орехов.
Например имею 1000 орехов. Пока что ничего не покупал ни разу. Какие группы товаров надо покупать, чтобы обилетить орехи? Те, по которым падает кишмыш, выбранный мной в качестве повышенного кишмыша? Или за абсолютно любые траты можно пристроить орехи?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:15

  ukr0014959 написав:А мені тільки 200 бонусів впало??? Робив на 50 000 пополняшек

Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані, перевіримо в чому проблема
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:19

  Hotab написав:250 орешков прилетело, и в группе резвятся, довольно фыркают и шутят
. :lol:

Уточните пожалуйста, по расходу орехов.
Например имею 1000 орехов. Пока что ничего не покупал ни разу. Какие группы товаров надо покупать, чтобы обилетить орехи? Те, по которым падает кишмыш, выбранный мной в качестве повышенного кишмыша? Или за абсолютно любые траты можно пристроить орехи?

За любые траты за которые начисляются орехи в принципе. То есть даже если вы не выбрали скажем продукты но оплатили - такую покупку можно отоварить орехами. Но есть в ореховой программе ряд исключений. К примеру комуналь. Или пополняхи телепона. Вот по этим тратам вывести орехи не даст. Исключения ищите в правилах программы КэшьЮ
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:22

Re: Альфа-Банк

  Hotab написав:Какие группы товаров надо покупать, чтобы обилетить орехи?

ось тут всі виключення: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... sh-U-CLUB-
Якщо отримали ковідну 1000 в Альфі, то ці витрати можна теж погасити горіхами
Пансер
 
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