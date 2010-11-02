Raymond написав:Подскажите, если добавить карту в Гугл Пей будет бонус +0.5% как я понимаю даже за те категории которые добавлены в КешЮклубе,например если транспорт 3%, то при оплате ГуглПеем буде 3.5%?
будет 0,5% за те что в клубе разрешены (а это далеко НЕ ВСЁ), и будет тот %% за добавленные который выбран
Raymond написав:Второй вопрос, по карте хамелеон и кредытным траспорт КешЮ будет 5%, на кредитки экомаркет и тревел это правило не действует?
не действует
Raymond написав:И третий, можно ли как-то получать Сенсационный бонус через гуглпей и получать дополнительно 0.5%? СПС
нет, только 1% и то хз еслили гуглпей, вроде только эпплпей
250 орешков прилетело, и в группе резвятся, довольно фыркают и шутят .
Уточните пожалуйста, по расходу орехов. Например имею 1000 орехов. Пока что ничего не покупал ни разу. Какие группы товаров надо покупать, чтобы обилетить орехи? Те, по которым падает кишмыш, выбранный мной в качестве повышенного кишмыша? Или за абсолютно любые траты можно пристроить орехи?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:250 орешков прилетело, и в группе резвятся, довольно фыркают и шутят .
Уточните пожалуйста, по расходу орехов. Например имею 1000 орехов. Пока что ничего не покупал ни разу. Какие группы товаров надо покупать, чтобы обилетить орехи? Те, по которым падает кишмыш, выбранный мной в качестве повышенного кишмыша? Или за абсолютно любые траты можно пристроить орехи?
За любые траты за которые начисляются орехи в принципе. То есть даже если вы не выбрали скажем продукты но оплатили - такую покупку можно отоварить орехами. Но есть в ореховой программе ряд исключений. К примеру комуналь. Или пополняхи телепона. Вот по этим тратам вывести орехи не даст. Исключения ищите в правилах программы КэшьЮ