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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10229102301023110232

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:25

Re: Альфа-Банк

Операции по КК Эко компенсируются орехами?
2XL
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Повідомлень: 3689
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 234 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:32

:arrow:
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 11 січ, 2022 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Подякував: 103 раз.
Подякували: 295 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:29

  2XL написав:Операции по КК Эко компенсируются орехами?

если Вы имеете ввиду траты по кредитке Эко маркет, то да, компенсируються, лично у меня получилось.
Raymond
 
Повідомлень: 1079
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:48

  Raymond написав:
  2XL написав:Операции по КК Эко компенсируются орехами?

если Вы имеете ввиду траты по кредитке Эко маркет, то да, компенсируються, лично у меня получилось.

согласен :P
Amethyst
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Повідомлень: 1612
З нами з: 05.05.21
Подякував: 103 раз.
Подякували: 295 раз.
 
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