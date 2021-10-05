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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:25
Операции по КК Эко компенсируются орехами?
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2XL
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Додано: Вів 11 січ, 2022 10:32
Востаннє редагувалось Amethyst
в Вів 11 січ, 2022 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 11:29
2XL написав:
Операции по КК Эко компенсируются орехами?
если Вы имеете ввиду траты по кредитке Эко маркет, то да, компенсируються, лично у меня получилось.
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Raymond
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Додано: Вів 11 січ, 2022 11:48
Raymond написав: 2XL написав:
Операции по КК Эко компенсируются орехами?
если Вы имеете ввиду траты по кредитке Эко маркет, то да, компенсируються, лично у меня получилось.
согласен
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Додано: Вів 11 січ, 2022 13:49
метро не подъехало?
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cohan
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Додано: Вів 11 січ, 2022 13:58
cohan написав:
метро не подъехало?
пока нету , ждемс
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lamal
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