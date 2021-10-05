RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10230102311023210233>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:25

Re: Альфа-Банк

Операции по КК Эко компенсируются орехами?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3690
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:32

:arrow:
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 11 січ, 2022 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1613
З нами з: 05.05.21
Подякував: 103 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:29

  2XL написав:Операции по КК Эко компенсируются орехами?

если Вы имеете ввиду траты по кредитке Эко маркет, то да, компенсируються, лично у меня получилось.
Raymond
 
Повідомлень: 1079
З нами з: 16.12.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:48

  Raymond написав:
  2XL написав:Операции по КК Эко компенсируются орехами?

если Вы имеете ввиду траты по кредитке Эко маркет, то да, компенсируються, лично у меня получилось.

согласен :P
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1613
З нами з: 05.05.21
Подякував: 103 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:49

Re: Альфа-Банк

метро не подъехало?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3428
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:58

  cohan написав:метро не подъехало?

пока нету , ждемс
lamal
 
Повідомлень: 119
З нами з: 11.03.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:44

Re: Альфа-Банк

У Мабі за минулі роки виписок немає, тільки по 2018 вкл?
Прораб
 
Повідомлень: 582
З нами з: 02.03.19
Подякував: 431 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:47

  Прораб написав:У Мабі за минулі роки виписок немає, тільки по 2018 вкл?

Більш старі переносяться в архів, можете в чаті отримати, як варіант
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11287
З нами з: 18.02.13
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:38

Колеги, по Візі хтось пробував таке щастя ? Із сайту Візи
"Покупайте онлайн с картой Visa и получите 10% кешбэка на ваш бонусный счет. Накопленные баллы тратьте на шопинг в «Алло». 1 бонус "АЛЛО Деньги" = 1 гривна.
Предложение действует с 10 декабря 2021 года до 15 января 2022 года для держателей всех карт Visa."

І чи запропонує Альфа по хамону розстрочку ? Які загальні умови з АЛЛО ?
Ніколи не користувався саме розстрочкою. Терра інкогніта. Буває і таке :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1869
З нами з: 27.02.19
Подякував: 754 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:47

Re: Альфа-Банк

  stas_rst написав:І чи запропонує Альфа по хамону розстрочку ?

По хамону рассрочка не предусмотрена, поскольку льготный период хамона по сути практически рассрочка.
antey718
 
Повідомлень: 725
З нами з: 03.08.13
Подякував: 48 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10230102311023210233>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Andrew_LV, antey718, Flamingo, lubopytnaya, ramaz, S i m, valya і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 846, 847, 848
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8479 2176822
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 17:01
antey718
Банк Власний Рахунок 1 ... 23, 24, 25
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
241 107734
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 16:26
Фантом
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5058, 5059, 5060
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50592 7270356
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 11:58
хуторянка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.